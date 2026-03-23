공항 이동 중 사고…승객 231명 장시간 대기

"승무원 교체 후 오후 3시50분 출발 예정"

태국 방콕에서 부산으로 향할 예정이던 에어부산 여객기가 승무원의 현지 교통사고로 인해 약 15시간 가량 출발이 지연되고 있다. 승객 일부는 사전 안내 부족으로 공항에서 장시간 대기했다며 불편을 호소했다.

에어부산 A321neoLR 항공기. 에어부산 AD 원본보기 아이콘

23일 연합뉴스에 따르면 현지시간으로 22일 오후 10시55분(한국시간 23일 오전 0시55분) 방콕 수완나품 국제공항에서 승객 231명을 태우고 부산으로 출발 예정이던 에어부산 BX726편이 현재까지 출발이 지연되고 있다.

해당 항공편 지연은 승무원들이 공항으로 이동하던 중 교통사고를 당하면서 발생했다. 승무원들은 호텔에서 공항으로 이동하기 위해 호텔 버스를 이용하던 중 사고를 당한 것으로 전해졌다.

이 과정에서 일부 승객은 지연 상황에 대한 사전 안내가 부족해 공항에서 장시간 대기하는 등 불편을 겪었다며 강한 불만을 제기하기도 했다.

에어부산 관계자는 "승무원이 공항 이동 과정에서 발생한 갑작스러운 사고로, 관련 상황 파악과 운항 검토 과정에서 다소 시간이 소요됐다"며 "현재는 승객들을 호텔로 안내한 상황"이라고 설명했다.

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에어부산 측은 대체 승무원을 현지에 투입해 해당 항공편을 한국시간 기준 이날 오후 3시50분쯤 출발시킬 예정이다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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