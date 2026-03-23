신선식품부터 식당가까지 봄 맞이 미식 축제

'롯데 고메 위크' 내달 5일까지 진행

줄서기 상품전, 다이닝 프로모션 추진

다양한 팝업 행사까지 풍성한 행사 만나볼 수 있어

롯데백화점 광주점이 '롯데 고메 위크' 행사를 4월5일까지 진행한다. 롯데백화점 광주점 제공 AD 원본보기 아이콘

롯데백화점 광주점이 봄 맞이 미식 행사인 '롯데 고메 위크' 행사를 4월 5일까지 진행한다.

이번 행사는 제철을 맞은 신선식품과 더불어 델리, 식당가 등의 요리까지 한 데 모아 다양한 혜택을 더해 방문하는 고객으로 하여금 새로운 미식 경험을 제공할 예정이다.

먼저 다양한 신선식품을 선착순 특가로 만나볼 수 있는 '줄서기 특가 상품전' 행사가 진행된다.

26일까지는 1차로 한우 등심, 한우 양지, 한우 차돌박이를 비롯해 바나나, 딸기, 망고, 대저토마토, 고구마 등 다양한 신선식품을 혜택가로 만나볼 수 있다. 2차 줄서기 상품은 27일부터 4월 5일까지 진행하며 상품 라인업은 2차 행사 전일 공개될 예정이다.

더불어 신선식품 9,900원 균일가 상품과 함께 그로서리, 건강상품군에서도 특가 상품을 만나볼 수 있다.

식당가와 델리를 이용하는 고객을 위한 프로모션도 준비돼 있다.

먼저 광주점 식당가에서는 26일까지 평일 오후 6시 이후 엘페이로 결제하는 고객 대상 7만원 이상 결제 시 2만원, 15만원 이상 결제 시 5만원 할인을 즉시 제공한다. 또 주말 방문 고객을 대상으로는 4월 5일까지 매주 금~일요일에 2만원 이상 결제할 경우 델리&베이커리 매장에서 사용 가능한 5,000원 할인권도 롯데백화점 어플을 통해 선착순 증정한다.

다양한 식품 행사도 만나볼 수 있다.

수완지구 디저트 맛집으로 유명한 '키리키리베리커리'에서는 최근 인기 디저트 상품인 '버터떡'을 비롯한 다양한 디저트를 제안하는 팝업 행사를 진행한다. 포르투갈식 에그타르트로 유명한 '나따오비까', 국내외 맥주대회에서 수상한 수제 맥주 전문 브랜드 '아트몬스터', 한우 갈비로 유명한 '삼원가든' 등 다양한 팝업 행사도 26일까지 만나볼 수 있다.

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이재모 광주점 식품팀장은 "고물가 시대 합리적이고 부담없는 먹거리를 제안하기 위한 특별한 식품 행사를 정성스럽게 준비했다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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