실리콘투, 美 월그린 1800여 매장 입점…K-뷰티 북미 오프라인 확장

초도 물량 20억원 공급

9월부터 2000개 이상 매장 확대

온라인 검증 브랜드 중심 입점

색조까지 포트폴리오 확장

글로벌 K-뷰티 유통 플랫폼 기업 실리콘투 실리콘투 close 증권정보 257720 KOSDAQ 현재가 38,100 전일대비 400 등락률 -1.04% 거래량 548,269 전일가 38,500 2026.03.23 14:50 기준 관련기사 글로벌 시장서 불티나게 팔리는 '가성비' K-뷰티[주末머니] 트럼프 관세폭탄 재장전…K-뷰티 계산기 두드려봤더니 올리브영 vs 실리콘투…K뷰티 산파, 글로벌 영토경쟁 전 종목 시세 보기 (Silicon2)가 미국 대형 드럭스토어 체인 월그린(Walgreens)에 입점하며 북미 오프라인 시장 공략에 속도를 내고 있다.

실리콘투는 지난 3월부터 미국 전역 1886개 월그린 매장에 국내 K-뷰티 브랜드 7종을 공급하고, 약 140만달러(약 20억원) 규모의 초도 납품을 마쳤다고 23일 밝혔다. 오는 9월부터는 입점 매장을 2000곳 이상으로 확대하고, 정규 매대를 통해 본격적인 판매에 돌입할 계획이다.

이번 입점은 온라인 중심으로 형성된 K-뷰티 수요가 미국 내 대표 생활 밀착형 오프라인 채널로 확장됐다는 점에서 의미가 있다. 월그린은 미국 전역 약 8000개 매장을 보유한 드럭스토어 체인으로, 일상 소비 동선 내 접근성이 높은 유통 채널로 꼽힌다. 기존 세포라, 얼타 등 뷰티 전문 매장 중심에서 벗어나 보다 대중적인 채널로 유통 접점을 넓혔다는 평가다.

현재 입점 브랜드는 ▲라운드랩 ▲넘버즈인 ▲퓨리토 ▲토코보 등 총 7개로, 이들은 아마존과 틱톡 등 글로벌 온라인 플랫폼에서 성분 경쟁력과 기능성을 바탕으로 이미 수요가 입증된 제품군이다.

실리콘투는 Z세대를 중심으로 확산되는 바이럴 소비 트렌드에 대응해 연말까지 입점 브랜드를 약 20개 수준으로 확대하는 방안을 월그린과 협의 중이다.

제품군 확장도 병행된다. 기존 스킨케어 중심 라인업에 더해 올해 3분기에는 색조 브랜드 '비온타임'과 '아임미미' 등을 추가로 선보이며 상품 구성을 다변화할 계획이다.

실리콘투 관계자는 "월그린은 성분과 기능성을 중시하는 웰니스 중심 채널로 전환 중인 만큼, 저자극 및 피부장벽 케어에 강점을 가진 K-뷰티 제품과 높은 시너지가 기대된다"며 "이번 입점은 온라인에서 검증된 K-뷰티 수요가 미국의 대중적인 오프라인 채널로 확장된 사례로, 북미 시장 내 유통 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

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한편 실리콘투는 자체 플랫폼 '스타일코리안'을 기반으로 글로벌 소비자와 바이어를 연결하고 있으며, 미국과 폴란드, 두바이, 멕시코, 말레이시아 등 주요 지역에 해외 법인과 물류 거점을 운영하고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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