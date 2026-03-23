예송미술관·청년아티스트센터서 65점 선봬

서울 송파구(구청장 서강석)가 송파청년아티스트센터 제3기 입주작가 10인의 첫 전시 'Co-Flow'를 지난 10일부터 열고 있다고 23일 밝혔다.

예송미술관에서 전시 중인 작품. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

전시명 'Co-Flow'는 서로 다른 흐름이 나란히 이어지는 상태를 뜻한다. 각자의 작업 세계를 지닌 10인의 예술가가 같은 시간 속에서 작업을 이어간다는 의미를 담았다.

전시는 송파구립 예송미술관과 송파청년아티스트센터 두 곳에서 나눠 진행된다. 회화·사진·공예·설치미술·퍼포먼스 등 다양한 장르의 작품 65점이 선보인다. 참여 작가는 권봉균, 김다솔, 김문빈, 김혜정, 명진, 민주미, 서혜인, 이유빈, 티조현리, 허유 등 10인이다.

예송미술관에서는 36점을 이달 27일까지, 청년아티스트센터에서는 29점을 4월 25일까지 전시한다. 관람 시간은 평일 오전 10시부터 오후 6시까지이며 일요일과 공휴일은 휴관이다.

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송파청년아티스트센터는 청년 예술인의 창작 활동 지원을 위해 운영되고 있다. 올해 1월 선발된 제3기 입주작가 10명은 1년간 창작공방·공동작업실·전시 공간을 지원받으며 주민 대상 문화예술 프로그램도 운영할 예정이다.

서강석 구청장은 "청년 예술가들이 안정적인 환경에서 창작 활동을 이어갈 수 있도록 지원하고, 주민들이 일상 속에서 문화예술을 가까이 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

전시 안내 포스터. 송파구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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