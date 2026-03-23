고스트파크 축제 중심 체험형 홍보관 호평… 반값여행·디지털 관광정책 연계 추진

경남 합천군은 지난 19일부터 21일까지 3일간 창원컨벤션센터에서 열린 2026 경남 관광박람회에서 경남 관광상품개발 Awards 군부 최우수상을 받았다고 23일 밝혔다.

경상남도와 창원시가 주최한 이번 박람회에서는 지역 연계 관광프로그램 홍보와 우수 관광정책 사례를 주제로 '경남 관광상품개발 Awards'가 진행됐다. 우리 군에서는 ▲다양한 관광상품개발·홍보마케팅 추진 및 수상실적 ▲지역사랑 휴가 지원 사업 공모 선정 ▲경남 관광박람회 전시 참여 및 마케팅활동 등을 발표했다.

그 결과 군부에서는 합천군 송연주 관광마케팅 계장이, 시부에게서는 김해시 박민지 주무관이 각각 경상남 도지사상인 최우수상을 받았다.

합천군 2026 경남관광박람회 경남관광상품개발 Awards 최우수상 수상 작품 AD 원본보기 아이콘

합천군은 매년 여름 영상 테마파크에서 열리는 '고스트 파크 축제'를 주제로 홍보관을 운영해 관람객들의 큰 관심을 끌었다. 현장에서는 포토존과 고스트 의상 체험, 타투와 페이스페인팅, '고스트를 이겨라.' 게임, SNS 팔로우 이벤트 등 다양한 체험형 프로그램을 진행하며 방문객 참여를 끌어냈다.

또한 합천유통과 협업해 양파라면 등 지역 특산품 시식과 판매를 함께 진행하며 합천 농특산물 홍보에도 힘썼다. 아울러 4월부터 시행할 예정인 '합천 반값 여행'과 '합천 디지털 관광주민증' 사업도 함께 홍보해 실질적인 관광객 유치 기반을 마련했다.

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조홍남 관광진흥과장은 "고스트 파크 축제를 중심으로 한 체험형 콘텐츠와 특산품 연계 홍보가 관람객들에게 긍정적인 반응을 얻으며 좋은 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 차별화된 체류형 관광상품과 지역 자원을 결합한 마케팅을 지속 확대해 합천 관광의 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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