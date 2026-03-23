캘퍼스, 최 회장 및 감사위원 후보 2명 반대

국민연금에 이어 '큰손'들 반대 입장

국민연금에 이어 북미 최대 규모 연기금으로 꼽히는 캘리포니아공무원연금(캘퍼스·CalPERS)도 고려아연 고려아연 close 증권정보 010130 KOSPI 현재가 1,488,000 전일대비 99,000 등락률 -6.24% 거래량 34,156 전일가 1,587,000 2026.03.23 14:23 기준 관련기사 영풍·MBK "고려아연, 의결권 사칭 허위 주장"…번지는 여론전 국민연금, 최윤범엔 '미행사'…고려아연 이사회, 8대6까지 좁혀질수도 고려아연, '폐제품→희토류 혼합물' 회수 연구개발 성공 전 종목 시세 보기 정기 주주총회에서 최윤범 회장에 대한 반대 의사를 밝혔다.

23일 업계에 따르면 캘퍼스는 오는 24일 고려아연 정기 주총의 최윤범 고려아연 회장의 사내이사 재선임 안건에 반대하기로 결정했다. 고려아연 측이 추천한 김보영·이민호 감사위원 후보에 대해서도 역시 반대한다는 방침이다.

앞서 국민연금이 최 회장에 대해서는 의결권을 미행사하기로 하고, 감사위원 후보 2명에 대해 반대하기로 결정한 것과 비슷한 결정을 내린 것이다. 당시 국민연금은 '기업가치 훼손 및 주주권인 침해'를 사유로 밝힌 바 있다.

캘퍼스의 지분율은 1% 미만의 소액이지만, 국민연금과 마찬가지로 최 회장 주도 이사회 운영과 감사기구의 감시 및 견제 기능 전반에 문제를 제기한 것으로 풀이된다.

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앞서 글로벌 최대 의결권 자문사 ISS는 고려아연과 영풍·MBK파트너스 측이 제시한 이사 후보 7명 가운데 5명에 대해 찬성을 권고한 바 있다. 고려아연 측 추천인인 황덕남 이사회 의장과 미국 크루서블JV 측이 기타비상무이사 후보로 추천한 월터 필드 맥라렌, 영풍·MBK 측이 추천한 박병욱·최병일·이선숙 후보 등이다. 고려아연 측이 제안한 최윤범 회장과 영풍·MBK 측이 제안한 최연석 MBK파트너스 부사장에 대해서는 반대를 권고했다.

이에 대해 ISS는 "찬성 권고를 하지 않은 후보가 부적격을 뜻하지는 않는다"고 설명했다. 다만 고려아연의 경영권 방어 방식은 부적절하다고 평가했다. 이를 '의문스러운 책략(questionable tactics)'이라고 규정하며 자사주 고가 매입 이후 저가 유상증자 추진 시도, 상호주 구조를 활용한 최대주주 영풍의 의결권 제한 등을 사례로 제시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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