대검·중앙지검·공주지청 대상

2차 종합특별검사팀이 23일 검찰의 '도이치모터스 수사 무마 의혹'과 관련해 검찰에 대한 압수수색에 나섰다.

서울 서초구 대검찰청(왼쪽)과 너머로 보이는 서울중앙지검. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

법조계에 따르면 종합특검은 이날 오전 서울 서초구 대검찰청 반부패1·2과와 서울중앙지검 반부패수사2부, 대전지검 공주지청 등 5곳을 직권남용 혐의로 압수수색 중이다.

특검팀은 서울중앙지검 반부패수사2부가 2024년 도이치모터스 주가조작 사건을 불기소 처분했다는 의혹을 수사 중이다. 관련해 최근엔 이창수 전 중앙지검장과 조상원 전 중앙지검 4차장을 입건하고 출국금지 조치하기도 했다.

특검팀은 이날 압수수색을 통해 당시 처분 방향과 관련한 지휘 라인의 지시 및 소통 내용, 사건 수사 자료 등을 확보해 들여다볼 것으로 알려졌다.

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앞서 김 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특검팀은 지난해 12월18일 김 여사의 도이치모터스 주가조작 및 디올백 수수 의혹 사건을 불기소 처분할 당시 지휘라인에 있었던 이 전 지검장과 박성재 전 법무부 장관, 김주현 전 대통령실 민정수석비서관, 심우정 전 검찰총장 등 8명을 압수수색했다. 하지만 수사 기간의 한계로 이후 사건을 경찰에 이첩한 바 있다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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