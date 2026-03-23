한국관광공사 2026 우수웰니스관광지 선정

10년 연속 성과·치유 프로그램 경쟁력 부각

경남 산청군은 산청 동의보감촌이 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '우수웰니스 관광지 88선'에 10년 연속 선정됐다고 23일 밝혔다.

우수웰니스 관광지는 방한 관광객을 대상으로 추천하는 웰니스 관광지·시설로 콘텐츠 적정성, 외래 관광객 유치를 위한 노력, 운영·관리 적정성 및 발전 가능성 등 4개 분야, 9개 부문에 대해 평가해 선정된다.

산청 동의보감촌 드론 전경 사진 AD 원본보기 아이콘

동의보감촌은 이번 심사에서 한방 테마 부문에서 우수 판정을 받아, 지난 2017년 최초 선정 이후 2026년까지 10년 연속 선정돼 명실상부한 대한민국 웰니스 관광 1번지임을 다시 한번 입증했다.

한의학박물관, 엑스포주제관, 무릉교 등 독보적인 인프라를 구축한 동의보감촌은 매년 운영하는 웰니스 아카데미와 웰니스 헬스투어를 통해 현대인들에게 깊은 휴식을 선사하고 있다.

특히 공공기관 등을 대상으로 한 아카데미 프로그램은 심신 안정과 힐링을 제공해 자기 치유 및 관리 능력향상으로 호평받고 있으며, 지역 밀착형 프로그램 운영으로 지역 소득향상에도 기여하고 있다.

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산청군 관계자는 "2023 산청 세계 전통 의약 항노화 엑스포의 성공적 개최와 2025-2026 한국 관광 100선 선정에 이어, 이번 우수웰니스 관광지 선정은 산청의 브랜드 가치를 국가적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지속적인 시설 확충과 콘텐츠 보강을 통해 동의보감촌을 방문하는 국내외 관광객들에게 잊지 못할 최고의 힐링 경험을 선사하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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