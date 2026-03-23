공공임대주택 24세대 조성… 일자리·창업 연계 청년 정주환경 구축 추진

경남 하동군이 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위한 '청년 가족 맞춤 주택' 조성사업을 본격 추진하며 청년 친화 정주 환경 조성에 속도를 낸다.

'청년 가족 맞춤 주택'은 주거비 부담이 큰 청년과 신혼부부에게 저렴하고 안정적인 공공임대주택을 공급해 지역 정착을 돕기 위한 사업이다.

사업은 하동읍 비파리 360-2번지 일원 청년타운 내 부지에 추진되며, 지상 7층 규모의 아파트형 공공임대주택으로 조성된다. 연면적은 약 2492.84㎡이며 총 24세대를 공급할 예정이다.

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주택 유형은 전용면적 기준 65.7㎡형 22세대와 42.89㎡형 2세대로 구성되어 있고, 청년 가족의 생활 편의와 쾌적한 주거환경을 고려해 설계된다.

군은 앞서 2023년 사업 용지를 매입해 기반을 마련했으며, 이후 공공건축 사전 검토와 설계 공모 등 행정 절차를 단계적으로 추진해 왔다.

특히 2026년 1월 공동주택 건설 사업계획 승인을 받으면서 사업 추진을 본격화했으며, 군은 2027년 7월 준공을 목표로 사업을 진행할 계획이다.

군 관계자는 "청년 가족 맞춤 주택은 청년들이 지역에 안정적으로 뿌리내릴 수 있는 기반이 될 것"이라며 "아이들의 웃음소리와 함께 지역 상권과 학교가 살아나 지역경제 전반에 긍정적인 선순환 효과가 나타나길 기대한다"라고 말했다.

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한편 하동군은 '청년 가족 맞춤 주택'이 들어서는 청년타운은 청년 정책의 핵심 거점 공간으로, 군은 주거 지원과 함께 청년 일자리, 창업, 생활 인프라 정책을 연계해 청년들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 지속해서 확대해 나갈 방침이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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