TF 3차 회의서 생활밀착형 연계 정책 집중 점검… 중앙정부도 협업 체계 주목

경남 남해군이 부군수실에서 '지역 순환 경제 TF' 3차 회의를 개최하고 '농어촌 기본소득'이 지역의 실질적인 생활경제 활력 요소로 자리매김할 수 있는 여러 방안을 깊이 있게 논의했다고 23일 밝혔다.

특히 정석원 부군수를 비롯한 위원 12명이 참석한 이번 회의에 농림축산식품부 이태문 정책보좌관도 자리를 함께해 중앙정부 차원의 높은 관심을 방증했다.

이날 회의에서는 ▲통합돌봄 연계 방안 ▲로컬푸드 먹거리 선순환 체계 ▲고향 사랑기부금 답례품 제도 활용 등 3개 분야에 대한 논의가 집중됐다.

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통합돌봄 분야에서는 ▲마을 단위 협동조합 육성을 통한 사회적경제 기반 돌봄 공급 체계 구축 ▲농어촌 기본소득·지역화폐의 방문 진료 서비스 자부담 결제 연계 ▲지역 자원을 활용한 신규 돌봄서비스 개발 등이 추진 과제로 제시됐다.

로컬푸드 분야에서는 ▲원거리 농가 출하 확대를 위한 직매장 순회 수집 운영 ▲로컬푸드 인증 음식점 육성을 통한 생산-외식-관광 연계 순환 체계 구축 방안 ▲타지역 직매장과의 제휴를 통한 상품 상호 보완 방안 등이 검토됐다.

고향 사랑기 부금 분야에서는 ▲농특산물·마을 기업제품·문화상품 등 지역 자원을 활용한 답례품 신규 개발 ▲로컬 상품권·체험교환권 형태 답례품 제공을 통한 지역 선순환 구조 강화 방안 등이 제시됐다.

이날 남해군 회의에 배석한 이태문 농식품부 정책보좌관은 "지역경제 선순환 구조 구축을 위한 전 부서 협업 체계를 높이 평가한다"며 "중앙정부의 정책적 지원과 자발적 주민 참여를 이끌기 위해 다양한 정책적 시도가 필요하다"고 제언했다.

남해군은 오는 3월 26일 4차 회의를 개최해 순환 경제 연계 실행과제에 대한 구체화 작업을 이어갈 계획이다.

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남해군은 "통합돌봄·로컬푸드·고향사랑기부제가 순환 경제 틀 안에서 유기적으로 결합할 때 남해 형 선순환 경제의 실질적인 효과가 나타날 것"이라며 "단기과제부터 신속히 실행에 옮겨 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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