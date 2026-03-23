'사내 독서모임 사락과 함께 해요' 캠페인

개설부터 후기 까지 독서지원금·기프트카드 혜택

예스24는 직장인 독서모임의 시작과 정착을 돕는 사내 독서모임 활성화 캠페인 '사내 독서모임 사락과 함께 해요'를 오는 4월까지 진행한다고 23일 밝혔다.

독서 모임 이미지. 사진 Freepik AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 단순한 친목을 넘어 직장인들이 자기계발과 업무 역량 강화를 목적으로 독서모임을 운영할 수 있도록 지원하고, 사내 독서 문화를 확산하기 위해 기획됐다. 독서모임을 새롭게 개설하려는 직장인은 물론 기존 모임을 운영 중인 직장인도 참여할 수 있다.

참여 방법은 3인 이상으로 구성된 모임을 개설하면 자동으로 이벤트에 응모되는 방식이다. 예스24는 참여자 중 100명을 추첨해 독서지원금을 증정하고, 실제 활동을 진행한 뒤 도서 리뷰를 작성한 참여자 전원에게도 독서지원금을 추가 제공한다.

모임장이 대표로 사진이 포함된 후기를 작성하면 모임장에게는 1만원 상당의 기프트카드를, 참여자 전원에게는 커피 기프티콘을 제공한다.

직장인 독서모임 지원 캠페인 ‘사내 독서모임 사락과 함께 해요’ 이미지. 사진 예스24 원본보기 아이콘

예스24의 독서 커뮤니티 '사락'은 도서 구매부터 모임 개설, 일정 관리, 리뷰 공유, 활동 기록까지 한 번에 가능한 통합 플랫폼이다. 독서모임 운영 전 과정을 하나의 서비스 안에서 편리하게 이용할 수 있는 것이 특징이다. 실제로 사락 내 모임은 지난 2월 기준 누적 2500여개를 돌파했다.

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유서영 예스24 커뮤니티팀 팀장은 "최근 자기계발과 네트워킹을 위해 사내 독서모임을 운영하는 직장인이 증가하는 추세를 반영해 이번 캠페인을 마련했다"며 "도서 구매부터 모임 운영까지 원스톱으로 가능한 사락을 통해 기업과 직장인들의 독서모임을 앞으로도 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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