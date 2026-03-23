"조작 영상으로 흠집"…장세일 영광군수 '법적 대응' 첫 입장
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"금품 받은 사실 전혀 없다"
낙선 노린 조직적 음해
"끝까지 책임 묻겠다"
영광군청 전경
장세일 전남 영광군수가 최근 불거진 '자녀 금품수수 의혹'과 관련, "단 한 푼도 받은 사실이 없다"는 입장을 거듭 밝혔다. '조작 영상 유포 의혹'까지 불거지면서 지역 내 파장이 확산하는 가운데, 이번 사안과 관련한 이들에 대해 '형사고소' 등 법적 조치에 착수했다고 강조했다.
장 군수는 23일 입장문을 통해 "최근 일부 온라인 매체에서 제기된 금품수수 의혹은 명백한 허위다"라며 "저와 가족 누구도 어떠한 금품도 받은 사실이 없다"고 밝혔다.
장 군수는 또 "특정 인물이 가족에게 접근해 금품 전달을 시도했으나 즉시 거절했고, 이후 문자로도 수령 의사가 없음을 분명히 했다"고 설명했다.
이어 "그럼에도 불구하고 일부 세력이 사건을 왜곡하고 조작된 영상까지 만들어 확산시키고 있다"고 주장했다.
장 군수는 이번 사안을 단순 의혹 제기를 넘어선 '정치적 공작'으로 규정했다.
그는 "정책 비판과 정치적 경쟁은 감수할 수 있지만, 이번 사안은 낙선을 목적으로 한 허위사실 조작과 악의적 비방이다"라며 "한 개인의 명예를 짓밟는 인격 살인에 가까운 범죄 행위다"라고 했다.
특히 언론 보도 행태에 대해서도 문제를 제기했다.
장 군수는 "사실관계 확인 없이 조작된 영상을 그대로 보도한 것은 매우 심각한 문제다"라며 "언론의 자유에는 반드시 책임이 따른다"고 지적했다.
현재 장 군수 측은 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 관련자들을 형사 고소한 상태다.
그는 "이번 대응은 개인의 억울함을 넘어서 '아니면 말고'식 폭로 정치의 악습을 끊기 위한 것이다"며 "허위사실을 조작·유포한 행위에 대해서는 끝까지 책임을 묻겠다"고 밝혔다.
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그러면서 "진실은 반드시 밝혀질 것이다"며 "앞으로도 군민만 바라보고 군정에 전념하겠다"고 덧붙였다.
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