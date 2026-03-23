김한정 남양주시장 예비후보, 동물복지 5대 공약 발표

'강아지공장 근절' 동물보호법 개정 주도

"법을 만든 사람이 이제 남양주에서 정책으로 완성"

더불어민주당 김한정 남양주시장 예비후보는 남양주를 '사람과 동물이 함께 행복한 도시'로 만들기 위한 동물복지 정책 비전을 발표했다.

김한정 민주당 남양주시장 예비후보가 남양주를 '사람과 동물이 함께 행복한 도시'로 만들기 위한 동물복지 정책 비전을 발표했다. 김한정 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

김 예비후보는 제20대 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속으로 활동하며, 2017년 동물보호법 개정안의 통과를 주도한 바 있다. 강아지 학대 사건과 불법 번식업소(일명 강아지공장) 문제 대책으로 동물생산업을 신고제에서 허가제로 전환하고 동물학대 처벌을 강화하는 법 개정에 핵심적인 역할을 했다. 김한정 전 국회의원은 제20대·21대 국회 내내 '국회 동물복지포럼' 회원으로 활동했다.

김 예비후보는 "국내 반려동물 양육가구가 30%에 달하고, 남양주시 역시 반려 가구가 증가하고 있음에도 시 직영 동물보호센터가 단 한 곳도 없는 상황"이라며 "반려동물 공공 인프라 확충에 획기적 진전을 이루겠다"고 강조했다.

김한정 예비후보는 남양주를 동물복지 선도 도시로 만들기 위한 5대 공약도 제시했다.

주요 공약으로는 ▲2028년 개원을 목표로 한 '공공 동물보호센터' 직영 설립 ▲'반려견 놀이터' 10개소 이상 확대 및 권역별 균형 배치 ▲길고양이 TNR 사업 예산 200% 증액 ▲저소득층 대상 반려동물 의료비 지원 ▲동물복지위원회 설치 및 관련 조례 제정 등이 포함됐다.

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김 예비후보는 "국회에서 법을 만들었던 경험을 바탕으로, 이제는 지방정부에서 정책을 통해 실질적인 변화를 만들겠다"며 "사람과 동물이 함께 살아가는 남양주, 반려인과 비반려인 모두가 서로를 존중하는 성숙한 공존의 문화를 남양주에서 만들어가겠다"고 강조했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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