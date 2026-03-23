기후부·시민사회 정책 공조 본격화

정부가 시민사회와 손잡고 4대강 재자연화 정책 추진에 속도를 낸다.

기후에너지환경부는 4대강 재자연화를 흔들림 없이 추진하기 위해 환경단체와 두 차례 연속 회의를 열고 물관리 정책 방향을 공유했다고 23일 밝혔다. 이번 논의는 녹조 문제 등 자연성 회복 필요성에 대한 공감대를 바탕으로, 향후 정책 추진 과정에서 시민사회와 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

기후부는 극한가뭄 대응과 녹조 문제 해소를 위해 취·양수장 개선 사업을 추진한다. 농림축산식품부와 협력해 2028년 완료를 목표로 하며, 특히 녹조가 심각한 낙동강 하류 4개 보에 대해서는 사업 속도를 높이기로 했다.

보 처리방안 마련도 병행된다. 기후부는 16개 보에 대한 사회·경제적 분석 용역을 진행하고, 오는 9월 중간점검을 통해 결론 도출이 가능한 보부터 우선 처리방안을 발표할 계획이다.

지난해 7월 24일 김성환 기후에너지환경부 장관(당시 환경부 장관)이 세종 세종보, 충남 공주보, 충남 백제보를 찾아 4대강 재자연화 검토를 위한 현장을 살펴보고 있다. 기후에너지환경부 AD 원본보기 아이콘

나머지 보에 대해서는 연말까지 의사결정 절차를 마련해 국가물관리기본계획에 반영한다는 방침이다. 아울러 금강과 영산강 수계 중 여건이 갖춰진 지역은 2027년 상반기부터 처리방안을 이행하기로 했다.

민관 협력체계도 강화한다. 재자연화 논의를 위한 협의기구를 국가물관리위원회 산하에서 운영하거나 별도 실무기구를 구성하는 방안을 두고 추가 협의를 이어갈 예정이다.

녹조 문제 대응에서는 시민사회 참여를 확대한다. 충분한 시료 확보와 조사 횟수 확대를 통해 공동조사를 실시하고, 대국민 인식 제고에도 나설 계획이다.

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김성환 기후부 장관은 "이번 논의는 4대강 재자연화라는 공동 목표를 향한 의지를 확인한 자리"라며 "시민사회와 지속적으로 소통하며 국민이 공감할 수 있는 자연성 회복을 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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