경기 이천시(시장 김경희)는 지난 20일 중리동 502번지 중리근린공원 일원에서 '중리지구 다목적실내체육관 건립 사업' 착공식을 개최하고 본격적인 공사에 들어갔다고 23일 밝혔다.

이천시(시장 김경희)가 지난 20일 중리동 502번지 중리근린공원 일원에서 '중리지구 다목적실내체육관 건립 사업' 착공식을 개최하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 착공식에는 김경희 이천시장을 비롯해 박명서 이천시의회 의장, 경기도의회 도의원, 이천시의회 시의원, 지역 사회단체장 및 주민 등 약 150명이 참석해 사업 추진의 시작을 함께 축하했다.

중리지구 다목적실내체육관은 총사업비 130억원(국비 30억원 포함)을 투입해 부지 4000㎡에 연면적 약 2530㎡, 지상 3층 규모로 조성된다. 시설은 시민 누구나 이용할 수 있는 생활체육 공간으로 구축될 예정이다.

이천시는 해당 시설이 인구 증가가 예상되는 시내권 일대의 체육시설 부족 문제를 해소하고, 시민 건강 증진과 삶의 질 향상에 도움이 될 것으로 기대한다.

김경희 시장은 "이천 중리택지지구는 최근 주거환경 변화와 함께 인구 유입이 활발한 지역"이라며 "이번 실내체육관이 올해 말 준공 예정인 여성비전센터와 함께 시민 삶의 질을 높이고, 세대 간 소통과 활력을 이끄는 공간으로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 시민들의 건강하고 풍요로운 삶을 위해 체육 인프라 확충에 최선을 다하겠다"라고 덧붙였다.

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이천시는 오는 2027년 5월 준공을 목표로 사업을 차질 없이 추진해 시민들이 조속히 시설을 이용할 수 있도록 할 계획이다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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