건국대·동국대·한림대 의대 '불인증 유예'…전북대는 재심사중

의평원, 나머지 26개 의대는 '인증 유지'

울산대·원광대·충북대 '불인증 유예' 해제

건국대와 동국대, 한림대 의대가 한국의학교육평가원(의평원)의 의학교육 평가인증에서 '불인증 유예' 판정을 받았다.

의평원은 23일 이러한 내용의 '2025년 2차년도 의학교육 평가인증 주요변화계획서 평가 결과'를 공개했다. 평가 대상은 지난해 입학정원(모집인원)이 대규모로 증가한 전국 30개 의과대학·의학전문대학원이다.

건국대와 동국대, 한림대, 전북대를 제외한 26개 대학은 '인증 유지' 판정을 받았다. 앞서 2025년 1차년도 평가에서 '불인증 유예'였던 울산대와 원광대, 충북대는 불인증 유예 판정이 해제됐다.

의평원의 인증 유형은 인증과 불인증으로 나뉜다. 불인증 유예는 1년의 유예 기간에는 인증 상태를 유지하지만, 1년 후 재평가에서도 불인증 판정을 받으면 신입생 모집 정지 등의 불이익을 받는다.

건국대와 동국대, 한림대의 불인증 유예 기간은 올해 3월1일부터 내년 2월28일까지다. 전북대는 '불인증 유예' 잠정 판정을 받고 재심사를 신청했다.

전국 의대는 의평원으로부터 2년이나 4년, 6년 주기로 인증을 받아야 한다. '입학 정원의 10% 이상 증원' 등 의학교육에 큰 영향을 미칠 수 있는 주요 변화가 생길 경우에도 평가받아야 한다.

앞서 의평원은 2025학년도 의대 증원이 학생 선발부터 졸업에 이르기까지 연차별로 의학교육에 영향을 미치고 인력·시설 등 인프라에도 큰 영향을 주는 복합적인 변화인 만큼 증원이 결정된 시점부터 졸업생 배출 전까지 총 6년간 매년 주요변화평가를 실시하기로 하고, 2024년(1차년도) 평가를 실시했다.

그 결과 상당수 대학이 2025학년도 모집인원 증원과 의정 갈등으로 2024학번과 2025학번 학생을 동시에 교육해야 하는 이른바 '더블링' 상황으로 운영에 어려움을 겪고 있었고, 특히 기초의학 및 임상의학 전임교수 확보에 어려움이 있는 경우가 많은 것으로 드러났다.

다만 2026학년도 모집인원이 증원 이전 수준으로 복구되면서 2025년(2차년도) 주요변화평가는 주요변화계획서 작성 및 평가 대상 기준을 재점검해 조정하고 방문평가 일정을 단축하는 등 간소화했다는 게 의평원의 설명이다.

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의평원은 "지난 13일 교육부가 발표한 의대 학생 정원 배정안에 따라 2026년(3차년도) 주요변화평가를 포함해 의학교육 질 관리와 유지를 위한 평가 계획을 재논의하고 있다"며 "실제 교육 현장에서 발생하는 영향과 교육 여건의 적절성, 의학교육의 질 유지를 위해 필요한 제반 조건을 종합적으로 고려해 지속해서 점검하고 검증해 나가겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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