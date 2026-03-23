기공식 안전·교통 대책 등

행사 전반 세밀한 준비

경기 여주시는 지난 20일 여주시청 대회의실에서 '여주시 신청사 건립 공사 기공식'의 성공적인 개최를 위한 준비보고회를 개최했다.

여주시가 지난 20일 여주시청 대회의실에서 '여주시 신청사 건립 공사 기공식'의 성공적인 개최를 위한 준비보고회를 개최하고 있다. 여주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 보고회에서는 부서장 및 읍·면·동장이 참석한 가운데 건설과장이 오는 26일 개최될 기공식 행사 진행 상황을 보고하고, 향후 추진 계획을 공유하는 시간을 가졌다. 또한 원활한 행사 진행을 위한 점검 사항과 부서별 협조 사항을 논의하였다.

특히 시는 교동 역세권 부지 내 임시주차장에서 가업동 행사장까지의 도보이동에 따른 불편을 최소화하기 위한 임시 주차장 조성, 보행로 정비와 안내 요원 배치 등 다양한 대책이 집중적으로 다루어졌다.

여주시 관계자는 이번 기공식이 시민들의 오랜 숙원사업인 신청사 건립을 기념하는 중요한 행사인 만큼, 모든 참석자가 불편 없이 행사에 참여할 수 있도록 최선을 다해 준비하고 있다고 밝혔다.

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한편, 여주시 신청사 건립공사 기공식은 오는 3월 26일 오전 10시, 가업동 신청사 건립 부지에서 개최될 예정이며, 임시주차장 위치는 교동 654-15번지 일원이다.

여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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