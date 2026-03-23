

"전국 최대 통일 플랫폼" 강조…연 100회 프로그램·2만명 방문 목표



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"인공지능 시대를 준비하는 것만큼 통일 시대를 준비하는 것도 국가의 미래 전략이다."

김태흠 충남지사가 23일 충청권 통일플러스센터 개관식에서 통일 준비의 필요성을 강조했다.

김 지사는 이날 내포신도시에서 열린 충청권 통일플러스센터 개관식에서 "이곳은 전국 최대이자 최고의 통일 플랫폼"이라며 "교육과 전시, 체험을 아우르는 복합 거점으로 자리 잡게 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "AI 시대를 준비하는 것처럼 통일 시대 역시 대한민국의 평화와 번영을 위해 반드시 준비해야 할 과제"라며 "충청권 통일플러스센터가 미래 통일 한반도를 향한 디딤돌이 되길 기대한다"고 말했다.

김 지사는 "연간 100회 이상의 통일 관련 프로그램을 운영하고 연간 2만 명의 방문객을 유치할 것"이라며 "도민들이 일상 속에서 통일을 체험하고 이해하는 상시 플랫폼으로 기능하게 될 것"이라고 설명했다.

이어 "중부권 시민들, 특히 우리 아이들이 자연스럽게 한반도 평화를 이야기하고 통일 한국의 미래를 그릴 수 있도록 만들겠다"고 밝혔다.

그러면서 "충남도는 통일 교육 확대와 북한이탈주민 지원, 관련 기념 행사 등을 지속 추진해 평화통일 기반을 체계적으로 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.

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한편 충청권 통일플러스센터는 통일부 공모 사업으로 선정돼 국비와 도비 등 총 137억4000만 원을 투입해 건립된 시설로, 중부권 통일 공감대 확산 거점으로 활용될 예정이다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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