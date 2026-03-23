재선·3선 성과 기반 '실행 정치' 강조… 농촌 기본소득 조례 대표 발의



6·3 지방선거를 앞두고 이홍희 의원이 무소속 출마를 공식 선언하며 거창군 군의원 4선 도전에 나섰다.

2014년 무소속 첫 출마 이후 재선과 3선에 성공한 이 의원은 '주민 실익 중심 의정'과 '실행 정치'를 앞세워 선거에 임하겠다는 입장을 밝혔다.

이 의원은 출마 인터뷰에서 "정당의 논리보다 중요한 것은 거창군민의 삶과 직결된 정책"이라며 "당적에 얽매이지 않고 주민을 기준으로 판단하는 정치가 필요하다"고 강조했다.

거창군의회 이홍희 의원 사진 AD 원본보기 아이콘

그는 재선과 3선에 이르는 의정활동에서 현장 중심 문제 해결과 정책 실행력 확보에 주력해 왔다고 설명했다. 생활 민원 현장을 직접 점검하고 행정 개선을 요구하는 한편, 지역 숙원사업에 대해서는 단계별 추진과 예산 확보로 이어지도록 지속해서 건의해 왔다.

특히 이 의원은 농촌 지역의 지속가능한 소득 기반 마련을 위해 농촌 기본소득 조례를 대표 발의한 점을 주요 성과로 내세웠다.

그는 "농촌의 인구 감소와 소득 불균형 문제를 해결하기 위한 제도적 기반을 마련했다"며 "향후 4선에 성공할 경우 군비만으로도 단계적으로 현실화할 수 있도록 집행부에 적극적으로 건의하고 실행력을 높이겠다"고 밝혔다.

또한 소상공인과 농업 분야 지원 확대 정책 제안, 재난·안전 대응체계 점검 등 생활 밀착형 의정활동도 지속해서 추진해 왔다고 강조했다.

이 의원은 이번 선거에서 정책 실행력과 행정의 투명성, 지역 현안 대응 경험을 핵심 경쟁력으로 제시했다. 그는 "공약은 제시가 아니라 실현이 중요하다"며 "거창군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어내는 데 집중하겠다"고 말했다.

여야 공천 후보들과의 차별성에 대해서는 "정당 공천 후보는 당의 방향에서 자유롭기 어려운 구조"라며 "무소속은 오직 주민의 이익을 기준으로 판단할 수 있다는 점이 가장 큰 차별성"이라고 강조했다.

끝으로 그는 "정당이 아닌 사람을 보고 선택해 달라"며 "말이 아닌 행동으로, 공약이 아닌 결과로 평가받겠다"고 밝혔다.

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한편, 이 의원은 이번 선거 슬로건으로 '거창 주민만 바라보는 의정', '실력으로 증명', '당보다 주민, 말보다 행동'을 제시하며 4선 도전에 대한 의지를 분명히 했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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