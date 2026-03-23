경기 안산시가 중동발 전쟁 장기화에 따른 원자재 가격 상승과 수출 물류 차질 등 대외 경제 불확실성에 대응하기 위해 산업 경쟁력 강화에 나선다.

안산시청 전경. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

안산시(시장 이민근)는 관내 기업의 핵심 자산인 숙련 기술인을 발굴하기 위해 '2026년 안산시 산업 명장'을 선정한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 우수한 기술력을 보유한 숙련 기술인을 발굴·예우함으로써 기업의 자생력을 높이고 지역 산업 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

선정 대상은 기계, 금속, 전기 등 39개 분야 94개 직종에 걸친 산업 전반의 우수 기술인이다.

신청 자격은 ▲동일 분야 15년 이상 종사 ▲공고일 기준 안산시 5년 이상 거주 ▲관내 사업장에서 3년 이상 근무한 숙련 기술인이. 이 모든 자격요건을 갖춘 기술인은 기업체 대표나 관련 협회장, 숙련 기술 관련 단체장의 추천을 받아 신청할 수 있다.

선정된 산업명장에게는 증서와 명패가 수여되며, 연 400만원씩 3년간 총 1200만원의 기술장려금이 지원된다. 또한 숙련 기술 전수 등 지역 산업 발전 활동에도 참여하게 된다.

시는 서류심사와 분야별 전문가의 현장실사, 면접 심사를 거쳐 오는 6월 최종 대상자를 선정할 예정이다. 신청 기한은 내달 10일까지다.

자세한 사항은 안산시청 누리집 '고시·공고'란에서 확인할 수 있으며, 신청을 원하는 기술인은 신청서류를 구비해 산업지원본부 산업진흥과로 방문·등기우편 또는 온라인으로 제출하면 된다.

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이민근 안산시장은 "대외 경제 여건이 어려운 상황에서도 산업 경쟁력의 핵심은 현장의 기술력"이라며 "산업명장 발굴을 통해 숙련 기술인의 가치가 확산되고 기업 경쟁력 강화로 이어지길 기대한다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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