선문대 HUSS '위험사회 컨소시엄' 2단계 선정…86억 확보



5개 대학 연합 성과 인정…AI·디지털 위험 대응 융합인재 본격 양성



선문대학교가 주도한 '위험사회 대응 융합인재 양성' 모델이 국가 사업 2단계에 진입했다. 1단계 성과를 발판으로 86억 원 규모 국비를 확보하며, AI·디지털 위험 대응 교육을 본격 확대한다.

선문대학교는 '인문사회 융합인재양성사업(HUSS) 위험사회 컨소시엄'이 1단계 평가에서 우수 성과를 인정받아 2단계 사업에 최종 선정됐다고 23일 밝혔다. 이에 따라 향후 3년간 총 86억 원의 국비를 확보했다.

이번 컨소시엄에는 선문대를 중심으로 세종대, 국립순천대, 순천향대, 국립한밭대 등 5개 대학이 참여하고 있다. 1단계 기간 동안 국제대회 수상과 글로벌 취업, 지역 연계 프로젝트 등 실질적 성과를 축적하며 교육 혁신 역량을 입증했다.

특히 대학은 말레이시아 ITEX 국제 발명대회에서 금·은상을 포함한 4관왕을 달성했고, 순천향대는 교육과정 이수 학생의 글로벌 AI 기업 취업 성과를 냈다. 국립순천대는 지역 프로젝트로 지자체 표창을, 국립한밭대는 청년 스타트업 협력 체계를 구축했으며, 세종대는 공공 중심 진로를 민간 영역까지 확장하는 성과를 거뒀다.

컨소시엄은 2단계에서 AI와 디지털 기술 오남용 등 위험사회 문제에 대응하는 'H-GPT' 인재 양성 모델을 본격 추진한다.

또 참여 학과를 18개로 확대하고, 지자체와 연계한 리빙랩을 통해 현장 중심 문제 해결 교육을 강화할 계획이다.

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여영현 총괄사업단장은 "국제 수상과 글로벌 취업은 융합교육의 성과를 입증한 결과"라며 "2단계에서는 AI·디지털 위험사회 대응 역량을 갖춘 인재를 체계적으로 양성하겠다"고 밝혔다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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