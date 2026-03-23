재생에너지 간헐성 해소 위한

그린수소 활용방안·최신 기술·정책 공유

덴마크 등 해외 선진사례·글로벌 기업 참여

수소산업 협력 기반 강화

강원도 동해시가 오는 26일부터 27일까지 이틀간 현진관광호텔 및 수소산업 현장 일원에서 '제5회 그린수소 P2G(Power to Gas) 심포지엄'을 개최한다.

'제5회 그린수소 P2G(Power to Gas) 심포지엄' 포스터. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 심포지엄은 태양광·풍력·바이오 등 재생에너지의 간헐성 문제를 해소하기 위한 그린수소 활용 방안을 모색하고, 국내외 최신 기술 및 정책 동향을 공유하기 위해 마련됐다.

한국수소및신에너지학회와 한국동서발전㈜이 공동 주최하고, KIST 글로벌TOP전략연구단, 국가녹색기술연구소(NIGT), 강원특별자치도, 동해시, 강원대학교가 공동 주관하며, 국내외 전문가 및 기업 관계자 등 약 200명이 참석할 예정이다.

1일차에는 '재생에너지의 미래, 그린수소 P2G로 길을 찾다'를 주제로 기조강연과 주제발표가 진행된다.

덴마크 국영 파트너십 기구 'State of Green'의 엠마 아스코브 프로젝트 매니저는 EU의 그린수소 정책 및 규제체계, 지원제도를 소개하고, 글로벌 에너지기업 톱소의 니콜라이 크누센 사업개발 본부장은 변동성 재생에너지(VRE) 대응을 위한 P2G 비즈니스 모델을 발표할 예정이다.

이어, 한국전기연구원, 한국에너지공대 등 국내 전문가들이 참여하여 그린수소 플랜트의 전력계통 유연성 자원화, 고성능 수전해 장치 및 시스템 기술, 동해 지역 그린수소 기술개발 현황 등을 발표한다.

2일차에는 기술교류회를 통해 그린수소 저장·활용 기술 및 경제성 확보 방안에 대한 심도 있는 논의가 이루어질 예정이다.

강원 수소 저장·운송 클러스터 추진 현황과 함께 한국동서발전이 참여하는 글로벌TOP전략연구단의 고효율·고안전 수소 저장 및 활용 기술개발 성과도 공유된다.

또한, 참가자들은 동해·삼척 지역의 수소 생산기지와 연료전지 발전시설 등 주요 인프라를 둘러보는 현장 견학에 참여하여 국내 수소산업 현황을 직접 확인할 계획이다.

심규언 동해시장은 "이번 심포지엄은 해외 선진 정책과 기술을 공유하고 국내외 전문가 간 협력을 강화하는 계기"라며 "동해시가 글로벌 수소산업 중심도시로 도약하는 기반이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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동해시는 앞으로도 수소산업 생태계 조성과 기술 경쟁력 강화를 통해 친환경 에너지 전환을 선도해 나갈 계획이다.

동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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