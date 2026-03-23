강원도교육청, 2026년 강원형 ‘청렴MZ주니어보드’ 운영
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
젊은 공무원의 참신한 아이디어로
수평적 청렴 문화 확산
강원특별자치도교육청은 젊은 세대의 참신한 아이디어를 발굴하고 수평적인 청렴 문화를 확산하기 위해 23일 '2026년 강원형 '청렴MZ주니어보드'를 구성·운영한다고 밝혔다.
강원도교육청 전경.
AD
이번 사업은 조직 내 청렴 전담 조직 부재에 따른 정책 추진 동력을 강화하고, 젊은 직원 중심의 상향식 혁신을 통해 정책의 실효성을 높이기 위해 마련됐다.
'청렴MZ주니어보드'는 근무경력 10년 이내의 저연차 교직원을 대상으로 구성되며, 주요 활동은 청렴 홍보 콘텐츠 및 굿즈 제작, 갑질 사례 확인 등 청렴문화 확산과 조직 내 부패 취약 분야를 살피는 모니터링 활동이다.
도교육청은 'MZ주니어보드'의 실효성 있는 운영을 위해 다양한 지원책도 마련했다. 활동 우수 그룹에는 교육감 표창을 수여하고, 교육지원청 소속 그룹에는 부패방지 시책평가 가점을 부여할 예정이다.
참가를 희망하는 직원은 3~4명씩 그룹을 구성해 23일부터 4월 10일까지 신청서와 활동계획서를 감사관으로 제출하면 된다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"전쟁 터지면 100만원은 그냥 넘길 줄 알았어요"…...
AD
임재욱 감사관은 "MZ주니어보드가 부서 간 청렴 협업 네트워크의 구심점 역할을 해 정책 수용도를 높이고, 실질적인 청렴문화 확산으로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>