BNK경남은행은 창원NC파크에서 '2026년 BNK YES! LEADER 임명식'을 개최했다고 23일 밝혔다.

BNK YES! LEADER(이하 예스리더)는 젊고 활동적인 인재들이 창의적인 실행과제를 발굴 수행해 변화와 도전을 선도해 나가는 BNK경남은행의 경영혁신 프로그램으로 올해로 11년째를 맞았다.

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김태한 은행장은 직원 공모를 통해 선발된 예스리더 15명에게 임명장을 직접 수여하고 '올해 조직에 새로운 변화를 던지는 첫 공이 되어달라'는 의미로 야구공을 선물했다.

이에 예스리더들은 '현장에서 던지는 변화의 첫 공을 리더십으로 힘있게 받아 올해 BNK경남은행이 홈런 같은 결과를 만들어가길 바란다'라는 뜻으로 은행장에게 야구배트를 전달하며 화답했다.

김태한 은행장은 "젊은 직원들의 열정과 패기를 느낄 수 있었고 은행의 미래를 이끌어갈 인재들과 소통할 수 있는 소중한 시간이었다. 예스리더들이 주요 과제들을 잘 수행해 은행의 발전에 이바지하길 바란다"고 말했다.

임명식이 끝난 뒤에는 은행장과 예스리더들이 은행 발전을 위해 자유롭게 대화하는 시간이 마련됐다.

2026 예스리더들은 '지역을 기반으로 열심히 달리고 혁신하자'는 의미를 담아 △Home △Run △Innovation을 올해 키워드로 선정했다.

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키워드를 바탕으로 BNK경남은행만의 차별화된 경쟁력 강화, 조직문화 개선, 미래 먹거리 연구 등 주요 과제를 수행하는 다양한 활동을 전개할 예정이다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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