휠체어 탄 남성 "심심해서"

부모 신고로 덜미…경찰 조사

광주 북부경찰서 전경. AD 원본보기 아이콘

늦은 밤 초등학생에게 돈을 주겠다며 유인하려 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 미성년자 약취유인미수 혐의로 60대 남성 A씨를 입건해 조사 중이라고 23일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 18일 오후 10시에서 10시 30분 사이 광주 북구 용봉동의 한 사거리 도로에서 초등학생 B 양을 유괴하려다 미수에 그친 혐의를 받는다.

조사 결과 신체가 불편해 휠체어를 타고 다니는 A씨는 B 양에게 "돈을 줄 테니 같이 가자", "놀아달라"며 접근해 꼬드긴 것으로 드러났다.

위험을 감지한 B 양은 현장을 빠져나와 이 사실을 부모에게 알렸고, 부모의 신고를 받고 수사에 나선 경찰이 A씨를 검거했다.

A씨는 경찰 조사에서 자신의 범행 동기에 대해 "심심해서 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

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경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사하고 있다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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