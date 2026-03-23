헬기 10대 투입해 진화

23일 오전 11시26분께 전남 화순군 동면 복암리 한 야산에서 불이 나 산림 당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 전남도소방본부 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 순천과 화순 지역 야산에서 잇따라 불이 나 산림 당국이 진화 작업을 벌이고 있다.

23일 산림청과 전남소방본부에 따르면 이날 오전 11시 25분께 순천시 별량면의 한 야산에서 산불이 발생했다. 당국은 산불 진화 헬기 3대를 긴급 투입해 불길을 잡고 있다.

이어 1분 뒤인 오전 11시 26분께 화순군 동면의 한 야산에서도 불이 났다. 당국은 진화 헬기 7대를 현장에 투입해 진화 중이다. 관할 지자체는 인근 주민들에게 입산을 금지하는 내용의 재난 문자메시지를 발송했다.

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현재까지 두 지역의 산불로 인한 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다. 당국은 불을 완전히 끄는 대로 정확한 화재 원인과 피해 면적 등을 조사할 계획이다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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