이옥선 더불어민주당 경남 창원특례시장 선거 예비후보가 마산해양신도시, 빅트리, 웅동1지구,액화수소플랜트 등 창원 4대 현안 해결에 관한 정책을 발표했다.

이 예비후보는 23일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "창원의 4대 현안은 창원시 행정 내부를 알아야 풀 수 있는 문제"라며 "정치적 수사가 아닌 현실적 해법을 제시한다"고 말했다.

이옥선 더불어민주당 경남 창원특례시장 선거 예비후보가 창원 4대 현안에 관한 정책 구상을 발표하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

그는 먼저 '마산해양신도시 개발 사업'에 대해 "공공부지 68％를 우선 개발하는 방식으로 사업을 재추진하겠다"고 밝혔다.

이어 "국비와 시비를 활용해 민간 부지를 매입하고 완전한 공공개발로 전환하겠다"고 했다.

당선 후 100일 내 시민, 건축가, 관광전문가, 마산 상인 등으로 구성된 개발방향위원회 출범, 국립현대미술관, 청년 창업공간, 해양레저시설, 특산물 레스토랑, 먹거리 거리 조성도 약속했다.

이 예비후보는 '빅트리'에 대해 "당선 즉시 건설 사업비 322억원 집행 내역을 전면 검증하고, 초과수익 환수 금액을 확정해 그 범위 안에서 빅트리를 재설계하겠다"고 했다.

'진해 웅동1지구 개발사업'에 대해서는 "당선 후 첫 주에 개발사업으로 삶의 터전을 잃은 소멸어업인 조합을 직접 찾아가겠다"라고 했다.

또 창원시가 보유한 26％의 토지 지분을 협상 카드로 활용해 ▲관광, 물류 수익의 진해 지역 환원 투자 ▲지역 주민 우선 고용 의무화 ▲소멸어업인 소유 부지 분리 개발 보장 ▲창원시 개발계획 공동 수립 협의체 참여권 확보 ▲진해신항 연계 배후 생활 SOC 우선 조성 등을 5대 조건을 이루겠다고 했다.

'액화수소플랜트' 관련 문제에 대해서는 "수소를 팔면 모든 문제가 풀린다"며 "임기 내 창원 수소버스 200대를 도입해 수요를 확보하겠다"라고 했다.

"인근 시군과 함께 광역 수요를 만들어 플랜트 가동률 60% 이상을 달성하겠다"며 "당선 직후 대주단, 두산에너빌리티, 창원산업진흥원, 창원시의 4자 긴급 협상 테이블을 소집하겠다"고 했다.

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이 예비후보는 "과거의 책임은 감사로, 현재의 해결은 테이블에서. 이것이 원칙"이라며 "창원의 4대 현안을 해결하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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