대한항공, 축구 국가대표팀 공식 후원…북중미 월드컵 지원

대한축구협회와 파트너십

대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 24,400 전일대비 1,950 등락률 -7.40% 거래량 2,631,013 전일가 26,350 2026.03.23 14:06 기준 관련기사 대한항공, 자사 기내식 공급업체 지분 한앤컴퍼니로부터 전량 인수 대한항공, 인천~두바이 노선 결항 28일까지 연장 "예상 밖 여객 수요…연료비 안정시 항공주 다시 난다" 전 종목 시세 보기 이 축구 국가대표팀을 공식 후원한다.

대한항공과 대한축구협회(KFA)는 23일 인천국제공항 제2여객터미널에서 조인식을 열고 공식 파트너 계약을 맺었다. 우기홍 대한항공 부회장, 이용수 대한축구협회 상근부회장, 박항서 대한축구협회 부회장, 홍명보 한국 축구대표팀 감독 등 주요 관계자들이 참여했다.

대한항공은 향후 2년간 우리나라 축구 국가대표팀이 이용하는 항공권을 지원하고 대한축구협회 공식 활동을 후원할 예정이다. 특히 올해 6월 열리는 '2026 FIFA 북중미 월드컵'에서 국가대표팀을 후원하는 '든든한 12번째 선수'이자 파트너로 활약할 계획이다.

대한항공은 대한축구협회 및 국가대표팀의 엠블럼 및 시그니처 로고 사용권, 경기장 내 보드 광고권, 대표팀 초상권 등 공식 후원사로서 각종 권리를 갖는다. 또 대한항공 기내 엔터테인먼트에 탑재할 대한축구협회 관련 콘텐츠와 상영권을 받는다.

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대한항공 관계자는 "우리나라 축구 국가대표팀 선수들의 선전을 응원하고 한국 축구의 위상을 전 세계에 알리기 위해 다양한 지원과 협력을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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