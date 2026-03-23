경기 오산시(시장 이권재)는 지역 교육 발전과 현장 중심의 소통 강화를 위해 관내 초·중·고등학교장을 대상으로 한 간담회를 모두 마무리했다고 23일 밝혔다.

이권재 오산시장이 지역 교육 발전과 현장 중심의 소통 강화를 위해 관내 초·중·고등학교장을 대상으로 한 간담회를 개최하고 있다. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 학교급별 교육 현안에 대한 심도 있는 논의를 위해 두 차례로 나누어 진행됐다. 지난 3월 17일에는 오산시자원봉사센터 1층 대회의실에서 초등학교장 간담회가 열렸으며, 3월 20일에는 중·고등학교장을 대상으로 한 간담회가 이어졌다.

초등학교장 간담회에서는 학생 안전 강화와 통학로 환경 개선, 교육자료 공유, 지역사회 연계 프로그램 활성화 등이 주요 의제로 논의됐다. 참석자들은 학교 운영 과정에서의 애로사항과 개선이 필요한 부분에 대해 다양한 의견을 제시하며 실질적인 지원 방안 마련의 필요성을 강조했다.

중·고등학교장 간담회에서는 신규 교직원 지원, AI를 활용한 진학·진로지도, 교육환경 개선 등 중등 교육 전반에 대한 폭넓은 논의가 이뤄졌다. 특히 변화하는 교육환경 속에서 지역사회와의 연계 필요성에 대한 공감대가 형성됐다.

이권재 오산시장은 "이번 간담회를 통해 학교 현장의 생생한 목소리를 직접 들을 수 있었다"며 "앞으로도 정기적인 소통을 통해 학교와 함께하는 변화로 미래도시 오산을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

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오산시는 이번 간담회를 계기로 교육 현장과의 협력체계를 더욱 강화하고, 학생 중심의 교육정책을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

오산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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