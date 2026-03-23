제네바 협력의향서 체결 기반 국제 프로젝트 제안

AI 집적단지·데이터센터 등 기존 인프라 활용 강조

정준호 더불어민주당 의원(광주 북구갑)이 유엔 6개 기구가 참여하는 '글로벌 AI 허브'의 광주공항 부지 유치를 제안했다.

정 의원은 23일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 최근 김민석 총리의 스위스 제네바 순방을 계기로 추진된 유엔 6개 기구 참여 글로벌 AI 허브 구축 합의와 관련해 광주공항 이전 부지를 유치 후보지로 제시했다.

정준호 더불어민주당 의원(광주 북구갑)이 23일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 글로벌 AI 허브 광주공항 부지 유치를 제안하는 기자회견을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

정 의원에 따르면 지난 17일 제네바에서 체결된 협력의향서에는 국제노동기구, 국제이주기구, 국제전기통신연합, 세계보건기구, 세계식량계획, 유엔개발계획 등 6개 유엔 기구가 참여했다.

정 의원은 광주공항 이전 이후 약 248만평 규모의 부지가 확보되는 점을 들며 유엔 기구와 글로벌 인재가 함께 거주·연구·교육하는 'AI 특화 국제도시' 조성에 적합한 조건을 갖추고 있다고 밝혔다.

또 광주가 지난 5년간 약 4,265억원 규모의 AI 집적단지 1단계 사업을 통해 국가 AI 데이터센터(89PF)를 구축했고, 1,000여개 기업과 연구기관이 이를 활용하고 있다고 설명했다. 2027년 개교 예정인 광주 AI 과학영재학교를 통한 인재 양성 체계도 언급했다.

정 의원은 이미 구축된 AI 인프라를 활용하지 않고 다른 지역에 새로 구축할 경우 국가적 자원 낭비가 될 수 있다고도 주장했다. 이어 6,000억원 규모의 AI 집적단지 2단계 사업을 통해 도시 전체를 AI 실증 테스트베드로 확장할 준비가 돼 있다고 밝혔다.

유엔 기구의 재정 상황과 관련해서도 언급했다. 정 의원은 전남·광주 통합에 따른 정부 재정 지원을 기반으로 지자체 차원의 지원 여력이 가능하다고 설명했다. 또 예비경선 과정에서 제시한 30조원 규모 재정 확대 필요성도 재차 강조했다.

정 의원은 오는 24일 열리는 '글로벌 AI 허브 범부처 이니셔티브 1차 위원회'와 '국민 보고대회'에서 광주 유치를 포함한 지역 균형발전 논의가 이뤄져야 한다고 밝혔다. 전남·광주 통합특별시장 후보들에게도 글로벌 AI 허브 유치를 위한 공동 대응을 요청했다.

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정 의원은 "전남·광주 특별통합 법안을 최초 발의하며 광주의 미래를 준비해 왔다"며 "전남·광주의 잠재력이 국가적 프로젝트와 결합해 시너지를 낼 수 있도록 당과 정부에 지속적으로 제안하겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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