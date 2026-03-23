"잠시 쉬어가요"…광주시교육청, 교육공무직원 심리상담 프로그램
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광주시교육청은 교육공무직원의 심리·정서적 안정을 돕기 위해 전문심리상담을 운영한다고 23일 밝혔다.
교육공무직원 전문심리상담은 전문심리상담 기관에 위탁해 연말까지 운영된다.
특히 대면, 화상, 전화상담 등의 다양한 방식으로 개인 상담, 집단상담, 찾아가는 심리상담, 고위험군 및 위기 사례관리 긴급 지원 서비스가 제공된다.
시교육청은 직무 스트레스 상담 희망자가 늘어나는 추세를 반영해 상담 연계기관을 31개소에서 58개소로 확대했다.
상담받고 싶은 교육공무직은 대면, 전화, 이메일 등으로 신청하면 된다. 상담은 상담사와 협의해 총 4회(회당 50분 이내)까지 받을 수 있다.
지난해에는 심리상담 125건이 진행됐으며, 응답자의 98.7%가 만족했다고 밝혔다.
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이정선 교육감은 "교육구성원이 자신을 아끼고 보살피며, 행복한 마음으로 일할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
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