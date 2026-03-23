"잠시 쉬어가요"…광주시교육청, 교육공무직원 심리상담 프로그램
AD
원본보기 아이콘

광주시교육청은 교육공무직원의 심리·정서적 안정을 돕기 위해 전문심리상담을 운영한다고 23일 밝혔다.


교육공무직원 전문심리상담은 전문심리상담 기관에 위탁해 연말까지 운영된다.

특히 대면, 화상, 전화상담 등의 다양한 방식으로 개인 상담, 집단상담, 찾아가는 심리상담, 고위험군 및 위기 사례관리 긴급 지원 서비스가 제공된다.


시교육청은 직무 스트레스 상담 희망자가 늘어나는 추세를 반영해 상담 연계기관을 31개소에서 58개소로 확대했다.

상담받고 싶은 교육공무직은 대면, 전화, 이메일 등으로 신청하면 된다. 상담은 상담사와 협의해 총 4회(회당 50분 이내)까지 받을 수 있다.


지난해에는 심리상담 125건이 진행됐으며, 응답자의 98.7%가 만족했다고 밝혔다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"전쟁 터지면 100만원은 그냥 넘길 줄 알았어요"…떨어지는 금값에 '당황' "전쟁 터지면 100만원은 그냥 넘길 줄 알았어요"…...
AD

이정선 교육감은 "교육구성원이 자신을 아끼고 보살피며, 행복한 마음으로 일할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.


호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈