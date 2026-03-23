관내 마트 16개소 방문

물가안정 적극 협조 요청

물가 상황 관련 지속적 모니터링

경기 안성시는 최근 이란의 호르무즈 해협 차단 등 중동 정세 불안으로 국제유가가 상승하면서 운송비와 원가 부담이 외식·식품 가격 전반으로 확산될 가능성이 커지고 있어 기업 피해 애로사항 파악, 농가 피해 및 유가관리를 아우르는 '지역 경제 및 민생 안정 대응 TF'를 구성하여 추진하고 있다.

안성시가 '지역 경제 및 민생 안정 대응 TF'를 구성하여 추진하고 있다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이러한 대책의 일원으로 시에서는 지난 16일부터 18일까지 관내 중·대형마트 16개소를 방문하여 △주요 품목 가격 인상 자제 △가격표시제 등 관련 법규 준수 △할인행사 등을 통한 소비자 부담 완화가 이루어질 수 있도록 협조 요청하였으며, 최근 물가 동향 및 애로사항 등을 청취하였다.

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안성시 관계자는 "유가 상승에 따른 물류비, 인건비, 환율 부담이 증가하는 상황을 반영해 물가를 지속적으로 모니터링하는 한편, 생필품 가격 전반으로의 확산을 방지하고 민생경제 보호를 위해 물가 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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