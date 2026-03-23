1분 내 이송병원 결정·1시간 내 치료병원 도착·7분 골든타임 확보 목표

통합의대 설립·중입자가속기 치료센터·권역별 거점병원 구축 제시

강기정 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보가 응급의료 대응 시간을 단축하는 '1·1·7 통합 응급의료망'과 권역별 의료거점 구축 계획을 발표했다.

강 후보는 23일 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '특별시민을 위한 두 번째 약속'으로 통합 응급의료망 구축 계획을 제시했다.

강기정 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보. AD 원본보기 아이콘

핵심은 응급의료 대응 시간 단축이다. 1분 안에 이송 병원을 결정하고, 1시간 안에 치료 가능한 병원에 도착하며, 7분의 초기 골든타임을 확보하는 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 이를 위해 병상·수술·전문의 정보를 실시간으로 공유하는 통합 플랫폼을 전남·광주 전역으로 확대할 계획이다.

도서·산간 지역 응급 이송 체계 강화 방안도 함께 제시했다. 중환자 치료가 가능한 '움직이는 중환자실'과 닥터헬기를 추가 도입하고, 응급의료 취약지로 분류된 전남 22개 시·군 지원을 병행하겠다고 했다.

강 후보는 전남·광주 간 의료 불균형 문제도 언급했다. 광주는 의료 인력과 병상 규모가 전국 최상위 수준이지만 전남 중증 환자가 집중되면서 상급병원 포화 상태가 이어지고, 전남은 다수 지역이 응급의료 취약지로 분류돼 의료 접근성이 낮다는 설명이다.

권역별 의료거점 구축 계획도 내놨다. 광주·화순 권역에는 중입자가속기 치료센터를 도입해 암 치료 특화 거점으로 육성하고, 동부권에는 통합 의대와 100만 인구 규모 거점 종합병원을, 서부권에는 종합병원과 메디헬스복합타운을 조성하겠다고 밝혔다.

의료 인력 확보 방안으로는 정원 100명 규모 통합 의과대학 설립도 제시했다. 지역에서 양성한 의료 인력이 지역에 정착하도록 하겠다는 계획이다.

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강 후보는 "사는 곳 때문에 치료를 못 받고 거리 때문에 생명을 잃는 일을 통합특별시에서 반드시 끝내겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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