'브리브 광주 바이 롯데호텔'과 'L7충장 바이 롯데호텔'의 오너사 김대원 회장이 지역사회 안전과 복지 향상을 위한 2,000만원을 기부했다. )(왼쪽부터) 굿네이버스 광주전남지역본부 이윤호 팀장, 배준열 본부장, 김대원 회장(3번째), 이남경 L7 충장 바이 롯데호텔 총지배인, 임영우 선한기업100+원탁회의 회장, 노진석 광주사랑의열매 사무처장. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 지역 기업인이자 나눔 실천가인 '브리브 광주 바이 롯데호텔'과 'L7충장 바이 롯데호텔'의 오너사 김대원 회장이 성금 기부를 통해 지역사회 안전과 복지 향상에 힘을 보탰다.

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 브리브 광주 바이 롯데호텔에서 김대원 회장, 이남경 L7 충장 바이 롯데호텔 총지배인, 노진석 광주사랑의열매 사무처장, 배준열 굿네이버스 광주전남지역본부장, 임영우 선한기업100+원탁회의 회장 등 관계자들이 참석한 가운데 2,000만원 후원금 전달식을 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 후원금은 광주사랑의열매 지정기탁을 통해 전액 지원되며, 고립 위기 이웃을 살피는 '1313 이웃살핌 사업'을 위해 '선한기업 100+ 원탁회의'에 1,000만 원, '4대 사회악 피해자 보호 및 지원 사업'을 위해 '굿네이버스 광주전남지역본부'에 1,000만 원씩 총 2.000만 원의 지원금을 전달했다.

브리브 광주 바이 롯데호텔과 L7 충장 바이 롯데호텔은 상무지구와 충장로에 위치한 대표 호텔로, 롯데호텔 앤 리조트가 라마다플라자 호텔을 리브랜딩해 운영하는 체인호텔이다.

브리브는 123실 규모의 객실과 연회장, 미팅룸 등을 갖춘 비즈니스 레저 중심 호텔이며, L7 충장은 95실 규모의 객실과 라운지, 레스토랑 등을 기반으로 광주의 문화와 감성을 반영한 라이프 스타일 호텔이다.

김대원 회장은 "지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 어려운 이웃들에게 도움이 되기를 바라는 마음으로 이번 기부를 진행하게 됐다"며 "앞으로도 지역과 상생하며 다양한 사회공헌 활동을 통해 나눔의 가치를 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

한편 김대원 회장은 사단법인 광주광역시관광협회 이사, 의료법인 올리브 의료재단 이사장, 법무부 청소년범죄예방 광주지역자문위원회 수석부회장 등 다양한 직책을 맡으며 지역사회에 기여하고 있다.

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특히 김 회장은 취약계층 생계비 지원, 무료급식소 운영을 위한 쌀 기부, 강진군장학재단 장학금 전달, 강진군 고향사랑기부금 기탁 등 꾸준한 나눔 활동을 전개해 왔으며, 광주사랑의열매 아너 소사이어티 188호 회원으로 가입하는 등 기부문화 확산에 앞장서고 있다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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