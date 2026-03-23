



경기 안성시가 지난 21일부터 22일까지 스타필드 안성 북측 야외광장에서 처음 선보인 '월간 안성문화장 x 농업인 직거래 장터'는 시민과 방문객들의 뜨거운 호응 속에 약 1만5000여 명이 행사장을 찾으며 성황리에 마무리됐다.

안성시가 지난 21일부터 22일까지 스타필드 안성 북측 야외광장에서 처음 선보인 '월간 안성문화장 x 농업인 직거래 장터'가 열리고 있다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 조선 3대 장터로 알려진 안성 장터의 전통을 현대적으로 계승하고, 안성시만의 공예문화를 접목해 문화도시로서의 정체성을 확립하기 위해 기획됐다. 햇살과 꽃샘추위가 공존하는 봄날 주말, 첫 회부터 공예품 판매, 다양한 체험 부스, 농업인 직거래 장터가 함께 운영되며 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공했다.

특히 21일 토요일 오후 3시부터 시작된 '안성맞춤 남사당 바우덕이 풍물단' 공연은 관내·외 방문객들의 큰 박수를 받으며 현장을 뜨겁게 달궜다. 시민들은 전통 풍물의 흥겨운 가락 속에서 특별한 문화 경험을 누릴 수 있었다.

행사 기간 동안 오전 10시부터 저녁 8시까지 운영된 '월간 안성문화장 x 농업인 직거래 장터'에서는 신선한 지역 농산물과 다양한 공예품을 직접 구매하고, 아이부터 성인까지 다채롭게 체험을 즐길 수 있어 가족 단위 방문객들에게 큰 인기를 끌었다.

AD

안성시는 이번 행사를 통해 지역사회와 시민이 함께 어우러지는 문화도시 안성의 매력을 널리 알렸으며, 오는 10월까지 매달 이어질 '월간 안성문화장 x 농업인 직거래 장터'가 지역 대표 문화 프로그램으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>