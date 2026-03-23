2029년까지 1233억 투입

산업·상업·주거 결합 복합거점 구축

인천을 대표하는 어항(漁港) 가운데 한 곳이었던 동구 화수동 화수부두 일대가 고부가가치 첨단 뿌리산업의 중심지로 탈바꿈한다.

인천시는 오는 2029년까지 화수부두 일대 6만1000㎡를 산업·상업·주거 기능을 갖춘 복합경제거점으로 조성하는 도시재생사업을 추진한다고 23일 밝혔다.

해당 지역은 2024년 국토교통부로부터 혁신지구 국가시범지구로 선정됐으며, 지난해 12월 국토부 도시재생특별위원회 심의를 거쳐 정부 지원이 확정됐다.

인천 화수부두 일대 도시재생 사업도. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

사업비는 국비 250억원, 시비 125억원을 포함해 총 1233억여원이 투입되며 사업 시행은 인천 동구가 맡는다. 이곳에는 혁신지구의 성공적인 안착을 위해 뿌리명장교육센터, 뿌리혁신 플랫폼, 취업·창업지원센터 등이 구축돼 주변 노후 공업지역에 활력을 불어넣고 양질의 일자리를 창출하게 된다.

또 주변 공업지역과 인접해 주거환경이 열악한 지역에는 공동주택인 '화수혁신마을'이 조성되고, 근로자와 주민을 위한 체육시설, 자활센터 등을 갖춘 '화수어울림센터'도 건립된다.

일제강점기에 건설된 화수부두는 1970년대까지 수도권 제일의 새우젓 전문시장으로 인기를 끌었지만, 상권 이동과 신시가지 개발 등에 밀려 쇠락의 길을 걸었다.

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유정복 인천시장은 "화수부두 일대를 첨단 뿌리산업의 핵심 거점으로 조성해 원도심에 활력을 불어넣겠다"며 "동구와 긴밀히 협력해 시민이 체감할 수 있는 좋은 일자리를 만들고 새로운 경제 랜드마크로 발전시키겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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