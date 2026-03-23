중동발 경제위기 선제 대응

융자·물가 점검·복지 사각지대 발굴 총력

서울 마포구(구청장 박강수)가 중동 정세 악화에 따른 경제 위기에 선제 대응하기 위해 '비상경제 대책 TF'를 구성하고 23일 첫 회의를 열었다고 밝혔다.

박강수 마포구청장(가운데)과 관련 공무원들이 마포농수산물시장을 살펴보고 있다. 마포구 제공. AD 원본보기 아이콘

TF는 국제 유가 상승과 물가 변동이 지역경제에 미치는 파급 영향을 최소화하고 구민 생활 안정을 도모하기 위해 꾸려졌다. 부구청장을 대책반장으로 민생 긴급 지원반, 유가·물가 대책반, 민생 안정 지원반 등 3개 반으로 구성됐다.

민생 긴급 지원반은 지역 중소기업과 소상공인을 대상으로 저금리 융자 대출을 지원한다. 이달 31일부터는 찾아가는 특별신용보증 현장접수처도 운영해 생업으로 금융기관 방문이 어려운 소상공인의 접근성을 높일 방침이다.

유가·물가 대책반은 주유소 가격 동향 점검, 석유 매점매석 신고센터 운영, 소비자 물가 및 바가지요금 관리를 병행한다. 종량제봉투 제작업체 모니터링을 통한 안정적 공급체계 유지 등 수시 점검도 시행한다.

민생 안정 지원반은 중동 상황으로 긴급 귀국한 재외동포와 동반 가족 자녀의 어린이집 입소를 지원하고, 복지 사각지대를 집중 발굴해 신속히 조치한다. 피해 기업을 대상으로 지방세 납부기한 연장, 징수유예, 감면 등 경영 부담 완화 지원도 추진한다.

마포구는 수시 회의를 통해 부서별 추진 현황을 점검하고 추가 지원 방안을 지속 발굴할 계획이다. 첫 회의를 마친 박강수 구청장과 간부들은 마포농수산물시장을 직접 찾아 장을 보며 지역 상권 활성화에 힘을 보탰다.

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박 구청장은 "구민 생활 안정과 지역경제 회복을 최우선 과제로 삼고 선제적이고 실효성 있는 대응에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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