상인조직 구성·골목형상점가 지정 추진

전남 강진군이 전남도가 추진하는 '전남형 골목상권 첫걸음 지원사업' 공모에 선정됐다. 2024년과 2025년에 이어 3년 연속 선정이다.

이번 사업 대상지는 강진읍 남성리 일대 '도깨비시장길'이다. 강진군은 이 구역을 중심으로 상인 조직을 구성하고 골목형상점가 지정을 추진하는 등 특색 있는 골목상권 육성에 나설 계획이다.

전남 강진군 강진읍 남성리 일대 '도깨비시장길'. 강진군 제공 AD 원본보기 아이콘

도깨비시장길은 장날(4·9일)마다 손님과 상인이 오가던 거리로 알려져 있다. 현재도 평일 점심시간대 유동 인구는 적지 않지만 관광객과 신규 방문객 유입은 제한적인 상황이다.

강진군은 이번 사업을 통해 골목 환경 개선과 상인 조직 결성을 추진하고, 축제와 연계한 상권 활성화 행사로 외부 방문객 유입을 늘릴 계획이다. 골목형상점가 지정에 따른 온누리상품권 가맹 지원도 함께 추진한다.

사업비는 3,000만원 규모다. 상인 조직 결성, 역량 강화 교육, 상권 활성화 행사 등에 단계적으로 투입된다.

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강진군 관계자는 "골목상권의 기초 체력을 다지고 상인들이 스스로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 목적이 있다"며 "지역 상권 활성화를 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr



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