임종룡 우리금융 회장 연임 확정…생산적금융·AX 확대 박차

새 임기 2029년 3월까지

비은행 부문 강화로 시너지 확대

임종룡 우리금융지주 회장이 23일 정기 주주총회에서 재선임되며 3년 연임을 확정했다. 임 회장은 2기 체제에서 생산적 금융 확대, 인공지능(AX) 전환 본격화, 그룹 시너지 강화 등 3대 목표를 통해 우리금융의 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다.

우리금융지주는 이날 오전 서울 중구 본사에서 제7기 정기주주총회를 열고 임 회장의 사내이사 선임 건을 통과시켰다. 새 임기는 2029년 3월까지 3년간이다. 임 회장은 기획재정부 1차관, 금융위원장 등 요직을 거친 정통 경제관료 출신이다. 2013년 NH농협금융지주 회장을 맡고, 2023년 3월 우리금융지주 회장으로 취임했다.

임 회장은 취임 이후 그룹 이익 증대와 건전성 개선에 집중했다. 2023년 우리금융지주 당기순이익은 2조5100억원, 비이자이익은 1조1000억원 수준이었으나 지난해 당기 순이익은 3조1200억원, 비이자이익은 1조9300억원 수준으로 증가했다. 자기자본이익률(ROE)도 2023년 8.3%에서 지난해 9.1%로, 보통주자본비율(CET1)도 11.99%에서 12.9%로 개선됐다.

또한 종합금융그룹 포트폴리오 완성을 위해 우리투자증권을 출범시키고, 동양생명·ABL생명을 인수했다. 이사회 중심 거버넌스 선진화, 내부 통제 강화 등 지속가능 경영도 구축했다는 평가를 받는다. 지난해 은행과 비은행 분야의 고른 성장, 보험사 손익 반영에 힘입어 역대 최대 순영업수익 약 11조원을 달성한 바 있다.

임 회장은 2기 체제에서 생산적 금융과 인공지능 전환에 속도를 낼 방침이다. 이에 따라 우리금융은 생산적·포용금융을 위한 전략인 '미래동반성장 프로젝트' 추진에 박차를 가할 방침이다. 자회사별 AX 마스터플랜을 기반으로 AI 기반 경영체계 정착과 업무 프로세스 전환도 본격화한다.

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특히 은행을 중심으로 증권과 보험 등 모든 계열사가 시너지 효과를 낼 수 있도록 종합적인 금융솔루션을 제공하겠다는 계획이다. 올해는 비은행 수익 비중을 20%까지 높일 예정이다.

이날 우리금융 주총에서는 윤인섭·류정혜·정용건 사외이사 선임 안건도 모두 원안대로 의결됐다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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