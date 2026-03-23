AI·디지털트윈·XR 집중 투자…해외진출·M&A까지 지원

정부가 메타버스를 넘어 인공지능(AI) 중심의 '가상융합' 산업 육성에 나선다. 디지털트윈과 확장현실(XR) 등 기술을 기반으로 산업 전반의 AX(인공지능 전환)를 이끌 기업을 집중 육성하겠다는 전략이다.

과학기술정보통신부는 23일부터 300억원 규모의 '가상융합 펀드'를 조성·운용할 투자운용사 모집에 착수했다고 밝혔다. 이번 펀드는 정부 출자금 180억원과 민간 자금 120억원 이상을 매칭해 조성되며, XR, 디지털트윈, 블록체인, AI 등 가상융합 분야 중소기업에 투자된다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 지난해 10월 서울 종로구 과학기술자문위원회 회의실에서 열린 '산업 전반의 AX 정책 협력 MOU 체결식에서 행사에 참석한 한성숙 중소벤처기업부 장관, 배경훈 과기부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 임문영 국가인공지능전력위원회 부위원장, 김정관 산업통상부 장관이 MOU 체결후 기념사진을 찍고 있다. 사진 왼쪽부터. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

AI·디지털트윈 중심…"산업 AX 핵심 인프라"

최근 가상융합 기술은 AI와 결합하며 제조, 의료, 국방, 교육 등 산업 전반으로 빠르게 확산되고 있다. 특히 디지털트윈과 공간컴퓨팅은 AI가 물리 환경을 학습하는 기반 기술로, 피지컬 AI 시대 핵심 인프라로 주목받고 있다.

시장도 빠르게 성장 중이다. 글로벌 가상융합 산업 규모는 2026년 1500억달러에서 2030년 5000억달러 이상으로 확대될 것으로 전망된다.

과기정통부는 이러한 흐름에 대응해 기존 '메타버스 펀드'를 '가상융합 펀드'로 전환하고, 투자 범위를 AI 융합 중심으로 확대했다. 이번 펀드는 단순 초기 투자에 그치지 않고 기업 성장 단계까지 지원하는 구조로 설계됐다.

선정된 운용사는 투자금의 60% 이상을 AI 융합, 해외 진출, 인수합병(M&A) 분야에 의무적으로 투자해야 하며, 글로벌 시장 진출 기업과 스케일업 단계 기업에 대한 투자 비중이 확대된다. 또 민간 투자 유인을 위해 우선손실충당, 초과수익 배분, 콜옵션 등 다양한 인센티브도 제공된다.

과기정통부는 그간 디지털콘텐츠코리아펀드 등을 통해 총 8777억원 규모 펀드를 조성해 레인보우로보틱스, 레티널 등 기술 기반 기업을 발굴·지원해 왔다.

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남철기 과기정통부 소프트웨어정책관은 "디지털트윈과 XR 등 가상융합 기술은 산업 AX를 가속화할 핵심 동력"이라며 "유망 중소기업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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