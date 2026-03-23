낙월해상풍력 5기 상업발전…공정률 72.8%

명운산업개발·태국 비그림파워 공동 추진

영남군민 대상 주민참여·이익공유제 실시

초과이익 30% ESG 공익 활동 지원 합의

설비 용량 364.8메가와트(㎿)로 현재 시공중인 해상풍력중 최대 규모인 낙월해상풍력은 2024년 3월 착공 이후 2년 만인 3월 현재 공정률 72.8%를 달성했다고 23일 밝혔다.

전남 영광 앞바다에 64기의 해상풍력 발전기를 설치하는 낙월해상풍력 사업은 명운산업개발과 태국 에너지 회사인 비그림파워(B.Grimm Power)가 함께 추진하고 있다. 현재까지 하부 구조인 모노파일 38기와 트랜지션피스 22기, 상부 구조인 타워와 터빈 11기를 설치했다.

명운산업개발 측은 "지난해 12월 첫 번째 호기에 대한 상업 발전을 시작한 이후 지난 겨울 동안 추가 4기에 대한 사용전 검사를 완료해 현재 총 5기가 상업 발전 중"이라며 "현재까지는 이용률 및 발전량이 예상보다 양호하게 나오고 있다"고 설명했다.

명운산업개발 측은 날씨가 좋은 3월부터 공사 진행 속도가 빨라져 올해 최종 종합 준공이 가능할 것으로 예상했다. 낙월해상풍력이 완공되면 국내 해상풍력 규모는 현재 352㎿에서 716.8㎿로 2배 이상 늘어나게 된다.

AD

명운산업개발 측은 "100여개 국내 기자재, 건설, 서비스 업체들이 참여하는 과정에서 국내 해상풍력 공급망 형성에 기여하고 있다"며 "전남 영광군민을 대상으로 한 주민 참여 및 이익공유제도를 통해 20년간 수천억원 규모의 혜택이 돌아갈 것"이라고 강조했다. 명운산업개발과 비그림파워는 초과수익의 30%에 대해서 ESG 등 공익적 활동에 지원하기로 합의했다고 밝혔다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>