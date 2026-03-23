BNK부산은행 임직원들이 부산 곳곳에서 쓰레기를 수거하고 녹지를 가꾸는 생태계 개선 활동에 나섰다.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 지난 21일, 부산 전역에서 임직원 300여명의 지역봉사단이 생태계 개선, 나눔, 친환경 실천 등 지역사회와의 상생을 위한 봉사활동을 펼쳤다고 23일 전했다.

이번 봉사활동의 주요 거점인 동래구 온천천 일대에서는 도심 하천의 생태환경 회복을 위해 부산 자생종 식재를 통한 정원 조성과 EM흙공, 미꾸라지 방류 등 다양한 생태계 개선 활동이 진행됐다.

이와 함께 대한적십자사 부산지사에서는 이웃 나눔을 위한 제빵 활동이 진행됐으며, 강서구 유기동물 보호센터에서는 시설 환경 정비와 급식, 산책지원 등 동물보호 활동도 병행됐다. 또 부산은행 본점에서는 호텔에서 발생하는 침구류를 새활용(업사이클링, Upcycling)해 지갑과 액막이명태를 만드는 쓰레기 배출 저감(제로 웨이스트, Zero Waste)을 실시했다.

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부산은행 김성주 은행장은 "이번 봉사활동으로 지역사회 곳곳에 새로운 활력을 불어넣는 의미 있는 시간을 가졌다"며 "앞으로도 부산은행은 지역과의 상생을 바탕으로 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

부산은행은 매월 세 번째 토요일 '지역봉사단' 활동을 정례화해 운영하고 있으며, 임직원의 참여를 기반으로 지역사회와 실질적인 도움이 되는 차별화된 사회공헌활동을 지속적으로 펼치고 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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