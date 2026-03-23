재직 비율 23.7%로 상승세…보직·연구책임자는 '유리천장' 여전

여성과학기술인 채용이 30%를 넘어서는 등 양적 확대는 이어지고 있지만, 보직자와 연구책임자 비율은 여전히 10%대에 머물러 '유리천장'이 지속되고 있는 것으로 나타났다.

과학기술정보통신부와 한국여성과학기술인육성재단(WISET)은 23일 전국 5138개 연구기관을 대상으로 실시한 '2024년도 여성과학기술인력 활용 실태조사' 결과를 발표했다.

여성과학기술인력 활용 실태조사 결과 인포그래픽 자료. WISET 제공 AD 원본보기 아이콘

조사에 따르면 여성 연구개발 인력 비율은 23.7%로 전년 대비 0.6%포인트 증가했으며, 2020년(21.5%) 이후 5년 연속 상승세를 이어갔다. 특히 신규 채용에서 여성 비율은 31.9%로, 같은 기간 3.8%포인트 증가하며 30%대를 유지했다.

기관 유형별로는 이공계 대학이 30.0%로 가장 높았고, 공공연구기관(26.5%), 민간 연구기관(19.5%) 순으로 나타났다. 신규 채용에서도 공공연구기관은 38.6%로 높은 수준을 보였다.

채용 늘었지만…보직·연구책임자 '정체'

반면 여성의 리더급 진출은 여전히 제한적인 것으로 나타났다.

여성 보직자 비율은 13.1%, 연구과제 책임자는 13.3%로 각각 소폭 증가하는 데 그쳤다. 승진자 비율 역시 19.1%로 개선됐지만, 전체 규모 대비 격차는 여전히 큰 수준이다.

이는 여성 인력의 유입은 확대되고 있지만, 조직 내 의사결정과 연구를 이끄는 핵심 역할로의 진입은 제한되고 있음을 보여준다.

일·생활 균형 제도는 점진적으로 확대되고 있다. 출산·육아 휴가 등 법적 의무 제도를 운영하는 기관은 92.3%에 달했으며, 유연근무나 재택근무 등 자율적 제도 운영 비율도 57.0%로 최근 5년간 10%포인트 증가했다.

다만 자율적 제도 도입은 여전히 절반 수준에 머물러, 현장에서 체감할 수 있는 근무 환경 개선이 추가로 필요하다는 지적이다.

AD

이준배 과기정통부 미래인재정책국장은 "인구 감소 시대에 과학기술 인력은 국가 경쟁력의 핵심"이라며 "여성과학기술인의 지속적인 성장과 경력 확대를 위한 지원을 강화하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>