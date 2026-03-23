IBK기업은행, AI 기반 기술평가 도입…"재무 넘어 성장성 본다"



빅데이터 활용 미래성장모형 구축…혁신 기술기업 선제 발굴·맞춤 지원



IBK기업은행이 재무 중심의 기존 기업평가 방식을 넘어 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용한 기술기업 발굴 체계를 본격 가동한다. 성장 잠재력이 높은 기업을 조기에 선별해 '생산적 금융' 지원을 강화하겠다는 전략이다.

IBK기업은행은 빅데이터와 AI 기술을 기반으로 한 '신(新)기술평가시스템' 구축을 완료하고 기술기업 지원에 나선다고 23일 밝혔다. 이번 시스템은 재무제표 중심 평가에서 벗어나 기술력, 고용, 연구개발(R&D) 투자 등 다양한 비재무 데이터를 종합 분석해 기업의 성장 가능성을 계량화하는 '미래성장모형'을 핵심으로 한다. 이를 통해 재무 실적은 부족하지만 기술 경쟁력과 성장성이 높은 혁신기업을 선제적으로 발굴할 수 있게 됐다.

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기업은행은 외부정보 스크래핑 기술도 도입했다. 기업의 기술경영 성과를 자동으로 수집하고 특허, R&D 성과 등으로 구성된 기업 성장 데이터베이스(DB)를 구축해 성장 단계별 맞춤형 금융지원과 컨설팅에 활용할 계획이다. 아울러 해당 시스템은 기술금융 심사뿐 아니라 IBK벤처대출, IBK창공 기업 선발 등 혁신금융 전반에 적용된다. 이를 통해 중소기업 지원의 실효성을 높이고 정책금융 기능을 강화한다는 구상이다. 기업은행 관계자는 "이번 시스템을 통해 금융지원 사각지대에 있는 우수 기술기업을 적극 발굴하겠다"며 "기술기업 지원을 확대해 생산적 금융 지원에 앞장서겠다"고 밝혔다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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