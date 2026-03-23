기술사업화 480억·우주제조 475억 투입…민간 중심 생태계 구축

우주 기술을 산업으로 연결하고, 우주 환경에서 직접 생산까지 추진하는 신규 연구개발(R&D) 사업이 본격 가동된다. 정부가 우주를 탐사를 넘어 제조·서비스 산업으로 확장하기 위한 기반 구축에 나선 것이다.

우주항공청은 오는 26일 경남 진주에서 '우주기술 실용화 촉진 지원사업'과 '우주 소형 무인제조 플랫폼 실증사업' 설명회를 열고 신규 사업 추진 방향과 참여 방안을 공개한다고 23일 밝혔다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 전남 고흥군 나로우주센터의 야간 전경. 고흥=윤동주 기자 doso7@ AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 기업과 연구기관을 대상으로 사업 구조와 기술 요구사항을 공유해, 민간의 참여를 확대하기 위해 마련됐다.

기술사업화 480억…창업까지 단계별 지원

'우주기술 실용화 촉진 지원사업'은 국가 연구개발 성과를 기반으로 우주 분야 창업과 사업화를 지원하는 프로그램이다.

총 480억원 규모(2026년 32억원)로 추진되며, 기획-연구개발-상용화로 이어지는 단계별 지원 체계를 갖춘 것이 특징이다.

초기 단계에서는 유망 기술 발굴과 비즈니스 모델 수립을 지원하고, 이후 사업화 가능성을 높이기 위한 고도화 R&D를 진행한다. 나아가 제품·서비스 상용화와 투자 유치까지 연계해 기술이 실제 시장으로 이어지도록 설계됐다. 정부는 이를 통해 우주 분야에서 민간 창업과 신산업 창출을 동시에 확대할 계획이다.

우주 환경에서 제품을 직접 생산하는 기술 확보도 추진된다. '우주 소형 무인제조 플랫폼 실증사업'은 총 475억원(2026년 30억원)을 투입해 우주 제조 플랫폼을 개발하고, 실제 우주 환경에서 생산부터 회수까지 전 과정을 검증하는 사업이다.

발사와 궤도 투입, 우주 내 제조, 지구 회수까지 전주기 실증을 두 차례 수행할 예정으로, 민간 기업의 우주 제조 시장 진입 기반을 마련하는 것이 목표다.

정부는 해당 사업을 통해 우주 제조 역량을 확보하고, 향후 소재·부품·바이오 등 다양한 분야로 확장 가능한 산업 기반을 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

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강경인 우주항공청 우주과학탐사부문장은 "뉴스페이스 시대를 맞아 우주는 탐사를 넘어 제조와 서비스, 자원 활용 등 새로운 산업 무대로 빠르게 확장되고 있다"며 "민간이 우주산업의 주역으로 성장할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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