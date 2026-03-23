과거 협력 언급하며 한국 비판

종이 입국신고까지 대응 확대

한국－대만, 양국 감정전 심화

대만 정부가 한국 전자 입국신고서에 표기된 '중국(대만)' 표현에 강하게 반발하며, 한국 측의 대응 여부에 따라 자국 내 공식 문서에서 '한국' 명칭을 '남한'으로 변경하겠다고 밝혔다. 양측 간 명칭 갈등이 외교적 긴장으로 확산하는 양상이다.

23일 연합뉴스는 대만중앙통신과 자유시보 등 현지 매체를 인용해 린자룽 대만 외교부장이 전날 인터뷰에서 "이달 31일까지 한국의 공식적인 입장 변화가 없을 경우, 전자 입국 등록표에서 '한국'을 'KOREA(SOUTH)'로 변경하겠다"고 밝혔다.

대만 외교부는 지난 1일 외국인 거류증 상의 '한국' 표기를 이미 '남한'으로 수정했으며, 한국 측이 '중국(대만)' 표기를 고치지 않을 경우 추가 조처를 하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 대만 외교부는 지난 1일 외국인 거류증 상의 '한국' 표기를 이미 '남한'으로 수정했으며, 한국 측이 '중국(대만)' 표기를 고치지 않을 경우 추가 조처를 하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 특히, 린 부장은 한국을 향해 과거 사례를 언급하며 불만을 드러냈다. 그는 "10여 년 전 한국이 '한성'을 '서울'로, '남한'을 '대한민국'으로 표기해달라고 요청했을 때 대만은 이를 수용했다"며 "하지만 한국은 대만의 요구를 외면하고 있다"고 비판했다.

이번 갈등은 단순한 표기 문제를 넘어 외교적 감정싸움으로 번지는 모양새다. 린 부장은 지난해 경주에서 열린 APEC 정상회의 당시 한국 정부의 소통 방식에도 불만을 표시하며 "직접 소통하지 않고 간접적으로 전달했다"며 "상대가 높은 위치에 있는 듯한 태도였다"고 주장했다. 또한 대만 측은 한국 입국 과정에서 자국민에게 전자신고 대신 종이 신고서를 사용하도록 권고하며, 출발지를 직접 '대만'으로 기재하도록 하는 대응 조치도 시행 중이다. 한국 외교부는 현재 대만 측과 협의를 진행하겠다는 입장을 전달한 상태다. 양측 모두 "상호 수용 가능한 결과를 기대한다"고 밝히며 갈등 관리 의지를 보인다.

대만 내부에서도 이번 조치를 둘러싼 우려가 제기되고 있다. 일부 전문가들은 명칭을 둘러싼 상호 보복이 장기적으로 외교 관계에 악영향을 미칠 수 있으며, 대만의 국제적 이미지에도 부정적 영향을 줄 수 있다고 지적했다. 현재 양국 관계는 전반적으로 우호적인 흐름을 유지하고 있지만, 이번 명칭 갈등이 장기화할 경우 불필요한 외교 마찰로 이어질 가능성도 있는 상황이다.

AD

한편, 중국 정부도 이번 사안에 대해 입장을 밝혔다. 중국 외교부는 "한국이 '하나의 중국' 원칙을 견지할 것으로 믿는다"며 대만을 중국 영토의 일부로 보는 기존 입장을 재확인했다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>