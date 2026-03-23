대전 안전공업 대표, 화재 희생자 합동분향소 찾아 조문
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"뭐라 드릴 말씀이 없습니다. 유족분들 죄송합니다" 연신 사죄
사진=모석봉 기자
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대형 화재로 74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업 대표가 23일 오전 10시께 대전시청 1층에 마련된 희생자 합동분향소를 찾아 이틀째 조문을 이어갔다.
손주환 대표이사는 이날 고개를 숙인 채 울먹이며 "뭐라 드릴 말씀이 없습니다. 유족분들 죄송합니다"라며 연신 사죄했다.
휴게시설 불법 증개축이 화재를 키운 요인으로 지목된 가운데 이에 대한 취재진의 질문에는 "모르겠다. 저도 잘 모르겠다"면서 "불법 준공이라는 감사 결과가 나오면 책임져야 하겠지만, 지금은 조사가 끝나고 나야 알 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.
한 시간 전부터 안전공업에 대한 경찰과 노동청의 합동 압수수색이 진행되고 있는데 책임을 인정하느냐는 질문에도 "저는 아직 모르겠다. 제가 뭐라고 하겠느냐"며 고개를 숙였다.
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지난 20일 오후 1시 17분께 대전 대덕구 문평동 소재 자동차 부품을 제조하는 안전공업에서 대형 화재가 발생해 14명이 숨지고, 60명이 다치는 등 총 74명의 사상자가 발생했다.
충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
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