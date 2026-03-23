"뭐라 드릴 말씀이 없습니다. 유족분들 죄송합니다" 연신 사죄

대형 화재로 74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업 대표가 23일 오전 10시께 대전시청 1층에 마련된 희생자 합동분향소를 찾아 이틀째 조문을 이어갔다.

손주환 대표이사는 이날 고개를 숙인 채 울먹이며 "뭐라 드릴 말씀이 없습니다. 유족분들 죄송합니다"라며 연신 사죄했다.

휴게시설 불법 증개축이 화재를 키운 요인으로 지목된 가운데 이에 대한 취재진의 질문에는 "모르겠다. 저도 잘 모르겠다"면서 "불법 준공이라는 감사 결과가 나오면 책임져야 하겠지만, 지금은 조사가 끝나고 나야 알 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.

한 시간 전부터 안전공업에 대한 경찰과 노동청의 합동 압수수색이 진행되고 있는데 책임을 인정하느냐는 질문에도 "저는 아직 모르겠다. 제가 뭐라고 하겠느냐"며 고개를 숙였다.

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지난 20일 오후 1시 17분께 대전 대덕구 문평동 소재 자동차 부품을 제조하는 안전공업에서 대형 화재가 발생해 14명이 숨지고, 60명이 다치는 등 총 74명의 사상자가 발생했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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