LIG넥스원·셀트리온·카카오 등 참여…지역 기반 산학협력 본격화

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 23일 "국가 AI 대전환은 정부의 의지뿐만 아니라, 현장에서 혁신을 일궈내는 기업의 도전정신이 지역 생태계에 깊이 뿌리내릴 때 결실을 맺는다"고 말했다.

정부와 과학기술원, 기업이 함께 지역 기반 인공지능 전환(AX) 생태계 구축에 나선다. 단순 협약을 넘어 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 공동연구와 인재 양성을 동시에 추진하겠다는 것이 배 부총리의 구상이다.

한국과학기술원(KAIST)에서 열린 '4대 과학기술원-지역 AX 협력기업 업무협약식' 참석자들이 기념촬영하고 있다. 과기정통부 제공. AD 원본보기 아이콘

배 부총리는 이날 한국과학기술원(KAIST)에서 열린 '4대 과학기술원-지역 AX 협력기업 업무협약식'에 참석해 이같이 밝혔다.

이번 협약은 정부가 발표한 '4대 과기원 AX 전략'을 현장에서 본격 가동하는 첫 사례로, 과기원의 연구 역량과 기업의 산업 적용 능력을 결합해 지역 단위 AX 혁신을 추진하는 데 목적이 있다.

이날 행사에는 KAIST·광주과학기술원(GIST)·대구경북과학기술원(DGIST)·울산과학기술원(UNIST) 등 4대 과기원과 LIG넥스원, 한국항공우주산업(KAI), 셀트리온, 포스코퓨처엠, HD한국조선해양 등 주요 기업 관계자 100여명이 참석했다.

산업별 AX 공동연구 본격화

이번 협약의 핵심은 과기원과 기업이 공동으로 'AX 연구소'를 구축해 산업별 맞춤형 AI 기술을 개발하는 것이다.

KAIST는 국방 분야에서 LIG넥스원, KAI와 함께 유무인 전력체계 통합·지휘를 위한 AI 시스템을 개발하고, 바이오 분야에서는 셀트리온 등과 AI 기반 신약 개발 모듈 구축에 나선다.

GIST는 에너지·이차전지 분야에서 한국에너지공과대(KENTECH), 한국전력(KEPCO), 포스코퓨처엠 등과 협력해 소재·공정 AI 플랫폼과 지능형 제조 기술을 개발한다.

DGIST는 로봇과 센서 반도체 분야에서 HL만도, 파트론 등과 제조 자동화 및 피지컬 AI 기반 반도체 기술을 추진하고, UNIST는 조선해양·소재 분야에서 HD한국조선해양, 포스코홀딩스 등과 AI 기반 설계·공정 기술 개발에 나선다.

정부는 이러한 협력을 통해 지역 산업 현장에서 즉시 적용 가능한 기술을 확보하고, 연구 성과의 사업화 속도를 높인다는 계획이다.

기사의 이해를 돕기 위한 사진. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 최근 참석한 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공 원본보기 아이콘

카카오 참여…인재·창업까지 확장

민간 기업의 참여도 확대된다. 카카오는 이번 협약에 참여해 향후 5년간 500억원 규모의 AI 육성기금을 조성하고, 과기원과 공동으로 인재 양성과 창업 지원 프로그램을 운영하기로 했다.

구체적으로 AI 단과대학과 연계한 프로젝트 기반 교육, 대학원생 펠로우십, AI 창업 부트캠프 등을 추진하고, 지역 기업과 연계한 산업 AX 협력도 확대할 계획이다.

배 부총리는 "이번 협약은 국가 전략기술 전 분야에서 기업과 과기원의 역량을 결집하는 계기가 될 것"이라며 "정부도 현장 중심 AX 혁신을 적극 지원하겠다"고 했다.

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배 부총리는 협약식에 앞서 KAIST AI 단과대학 간담회를 열고 운영 현황을 점검했으며, 연구실 사고로 부상을 입은 학생을 만나 재활과 학업 복귀 지원 방안도 논의했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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