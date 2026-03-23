"전쟁 수혜주 정보 받아보실래요" 유도

긴박한 중동 정세와 그에 따른 불안 심리를 악용한 피싱(사기) 시도가 잇따르고 있다.

경찰청 전기통신금융사기 통합대응단은 전 국민을 대상으로 '긴급 피싱주의보'를 발령한다고 23일 밝혔다. 통합대응단은 최근 1394 신고대응센터에 접수된 각종 신고·제보 내용을 통해 실제로 확인된 '중동 사태를 악용한 3대 피싱 시나리오'를 공개하며 각별한 주의를 당부했다.

인천국제공항에 중동 사태로 발이 묶인 여객기가 잔류하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

먼저 '유가·방산 화제주 빙자 투자리딩방 유인' 사례가 적발됐다. 최근 이른바 '전쟁 수혜주' 투자를 통한 고수익을 보장한다는 미끼 문자가 대량 살포되고 있다. 해당 미끼문자는 전쟁 관련 집중 화제주 등을 추천하고 일정 이상의 투자 이익 미달성 시 원금 반환 및 손해배상을 장담하며 유혹한다. 이에 답장하거나 첨부된 링크를 누를 경우 피해자를 메신저 리딩방으로 유인하고 가짜 거래소 등에 가입하게 한 뒤 투자금만 가로채고 잠적하는 전형적인 사기 수법이다.

'항공편 취소·재예약 빙자 스미싱'도 있었다. 중동 지역 영공 통제 및 노선 우회 상황을 악용해 '고객님의 항공편이 중동 상황으로 인해 취소되었습니다. 재예약 및 환불을 위해 접속 바랍니다'라는 문자와 함께 인터넷 주소(URL)를 발송하는 것이다. URL에 접속하면 가짜 항공사나 여행사 사이트로 연결되고 신용카드 정보 등을 입력하도록 유도해 개인정보를 탈취한다.

'불안 심리 및 선의 악용' 사기도 주의해야 한다. 중동 지역 의사·군인 등을 사칭하며 접근한 뒤 금전 송금을 요구하는 연애빙자 사기(로맨스 스캠) 시도, 중동 상황과 세계정세의 원리를 이해하고 대비할 수 있는 책을 무료로 배포한다며 개인정보를 요구한 사례도 확인됐다.

이 밖에도 국제 구호 단체를 사칭하며 '중동 난민을 위한 긴급 지원' 등 명목으로 가짜 기부 사이트로 접속을 유도한 뒤 개인정보 탈취 등을 시도하거나, '소상공인 긴급대출 시행' '유류비 환급금 지원' 등 정부 정책을 빙자한 피싱 시도 발생 가능성도 높은 것으로 분석됐다.

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신효섭 통합대응단장은 "국제적 위기에 따른 국민의 불안감과 어려운 이웃을 도우려는 선의마저 범행의 도구로 삼는 악질적인 행태를 보이고 있다"며 "출처가 불분명한 문자 메시지 속 링크는 절대 누르지 말고 피싱범과의 연결을 끊는 게 재산을 지키는 최선의 방어"라 강조했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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