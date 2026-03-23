고용노동부가 중동 전쟁 장기화에 따른 고용 불안과 대형 화재 사고 대응을 위해 긴급 점검에 나섰다.

고용노동부는 23일 김영훈 장관 주재로 전국 7개 지방고용노동청장과 본부 실·국장이 참석한 가운데 긴급 상황점검 회의를 열고, 중동 전쟁과 대전 대덕구 공장 화재 사고 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

김영훈 고용노동부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제관계장관회의에 참석, 퇴직연금 관련 발언을 하고 있다. 2026.3.11 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

정부는 중동 지역 분쟁이 장기화할 경우 원자재 가격 상승이 석유화학·철강 등 관련 업종 고용에 영향을 줄 수 있다고 보고, 지역·업종별 고용 상황을 면밀히 점검하기로 했다. 특히 고용 악화가 예상되는 지역은 '고용위기 선제대응지역'으로 지정해 고용유지지원금 등을 우대 지원하고, 필요시 특별고용지원업종 지정도 검토할 방침이다.

실업 증가와 임금체불 가능성에 대비한 지원도 강화한다. 구직급여와 직업훈련 수당 지급을 확대하고, 체불 노동자에 대한 청산 지원과 생활안정자금 융자도 적극 추진할 계획이다. 청년층에 대해서는 국민취업지원제도와 청년일자리도약장려금 등을 통해 취업 지원과 기업 채용 유인을 동시에 강화한다.

이와 함께 지난 20일 발생한 대전 대덕구 공장 화재 사고와 관련해 정부는 사고 원인 규명과 피해자 지원에 총력을 기울이기로 했다. 김 장관은 관계 기관에 철저한 조사와 함께 결과를 투명하게 공개하고, 유가족과 부상자 지원을 신속히 진행할 것을 지시했다.

아울러 봄철 화재·폭발 위험이 커지는 점을 고려해 전국 사업장을 대상으로 예방 지도·점검을 강화하고, 확인된 위험 요인은 즉시 시정하도록 했다.

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김 장관은 "위기가 시작된 뒤 대응하면 이미 기업과 노동자가 피해를 입는다"며 "노동시장의 작은 변화도 선제적으로 대응해야 한다"고 강조했다. 이어 "안전 앞에 그 어떤 타협도 있을 수 없다"며 유사 사고 재발 방지를 위한 철저한 점검을 당부했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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